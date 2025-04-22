У сфері інтересів титан і уран: Кремль готує "великі угоди" зі США

Подібну тактику колись використовував Радянський Союз у переговорах з Америкою, нагадують росЗМІ.

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Кремль готує "великі угоди" зі США / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, скріншот YouTube

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Компаніям поставили завдання знайти те, що могло б зацікавити Трампа

Координують зусилля заступник голови адміністрації російського диктатора

Кремлівська верхівка доручила великим російським державним компаніям підготувати пропозиції для укладення "великих угод" зі США. Про це повідомляє The Moscow Times із посиланням на коментар чинних чиновників, дипломатів і джерел у держкорпораціях РФ.

Зазначається, що компаніям поставили завдання знайти те, що могло б зацікавити президента США Дональда Трампа, щоб укласти "широкоформатну угоду", яка включатиме не тільки припинення вогню в Україні, а й сфери впливу.

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"В уряді, міністерствах і корпораціях робота йшла повним ходом, зокрема вночі та у вихідні: пропозиції розроблялися для ключових економічних секторів. Своїми ініціативами поділилися "Росатом" і "Роснефть". "Полюс Золото" передав Кремлю нову інформацію про родовища золота. До роботи долучилися "Русал" та інші структури", - повідомило джерело.

За даними видання, координують зусилля заступник голови адміністрації російського диктатора Володимира Путіна Максим Орєшкін і спецпредставник глави Кремля Кирило Дмитрієв. Один із російських дипломатів зазначив, що подібну тактику колись використовував Радянський Союз у переговорах з Америкою.

"Ви даєте нам зерно - ми зменшуємо кількість радикалів у Латинській Америці", - йдеться в повідомленні.

Ще одне джерело сказало журналістам, що Кремль не має в своєму розпорядженні достатньої кількості реальних "козирів" для перемовин зі США, оскільки Росія може запропонувати Америці лише обмежену кількість ресурсів, серед яких титан для авіабудування, уран для атомної енергетики та важка нафта для деяких НПЗ у Мексиканській затоці.

"Це не врятує торговий баланс США - а отже, не має цінності для Трампа", - додало ще одне джерело.

Можливість переговорів України та Росії - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що за словами президента США Дональда Трампа, існує висока ймовірність досягнення мирної угоди між Україною і Росією. Її можуть укласти вже цього тижня.

Напередодні також, за інформацією ЗМІ, президент США повідомив про те, що має намір найближчим часом оприлюднити план мирного врегулювання війни в Україні.

Раніше також лідер Росії Володимир Путін уперше з 24 лютого 2022 року - повномасштабного вторгнення - висунув пропозицію провести двосторонні переговори з Україною.

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