В Саранську пролунали вибухи: дрони розгромили 'унікальний' оборонний завод РФ

Вважається, що це перший та єдиний завод у Росії, який може виробляти величезні обсяги оптоволоконного кабелю.

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Вибухи в Саранську / колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Коротко:

Місто Саранськ атакували безпілотниками

Удар було завдано по підприємстві, яке спеціалізується на виробництві оптичного волокна

Це обмежує російські можливості в галузі безпілотних технологій та зв'язку

У ніч на 5 квітня місто Саранськ, що у Республіці Мордовія, атакували безпілотники. Місцеві жителі скаржились на вибухи.

Близько 02:20 росіяни почали писати у соцмережах про гучні звуки, які чутно в різних частинах міста. Деякі з них скаржилися на спалахи у небі.

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Згодом росіяни почали публікувати фото та відео прольоту безпілотників та серйозної пожежі в одній з будівель.

За даними Telegram-каналу Exilenova+, удар було завдано ​по території, яка належить акціонерному товариству "Оптиковолоконные Системы". Це підприємство спеціалізується на виробництві в тому числі оптичного волокна, яке використовується росіянами у власних FPV-дронах. Вважається, що це перший та єдиний завод у Росії, який може виробляти величезні обсяги оптоволоконного кабелю.

Варто додати, що військовий експерт, голова Громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук заявив, що ураження заводу, який займається виробництвом оптоволоконних систем у Саранську, послаблює ключові компоненти військового зв'язку та управління, у тому числі для оптоволоконних дронів. Ці безпілотники, як відомо, нечутливі для РЕБ та відіграють у сучасних військових операціях важливу роль.

Він додав, що втрата заводу обмежує російські можливості в галузі безпілотних технологій та зв'язку.

Вибухи в Саранську - відео:

Вибухи в Росії - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, керівник Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко заявив, що російські території в ніч на 4 квітня зазнали атаки ударних безпілотних літальних апаратів. Під удар потрапила Московська область. Він уточнив, що також вибухи гриміли в Липецьку.

У ніч на 23 березня у країні-агресорці Росії пролунали вибухи. Особливо гучно було у Волгоградській та Астраханській області, про що повідомили місцеві пабліки.

У ніч на 20 березня в Саратовській області РФ прогриміли вибухи. Повідомляли про атаку невідомих дронів. Недалеко від аеродрому в Енгельсі здійнявся величезний стовп диму.

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