НПЗ під прицілом: у РФ гриміли вибухи, дрони 'кошмарили' кілька регіонів

Окупанти стверджують, що збили усі цілі, однак наслідки атаки неясні.

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У Росії замовчують, яка ситуація на НПЗ, куди цілились дрони / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот з відео

Коротко:

У декількох регіонах РФ пролунали вибухи

Дрони намагалися атакувати НПЗ

У кількох аеропортах Росії ввели тимчасові обмеження

У ніч на 23 березня у країні-агресорці Росії пролунали вибухи. Особливо гучно було у Волгоградській та Астраханській області, про що повідомили місцеві пабліки.

Росіяни повідомили про роботу ППО по невідомих безпілотниках, які нібито намагалися атакувати НПЗ у Волгограді. Вибухи почули також жителі Калача-на-Дону, що за 60 кілометрів від Волгограда.

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НПЗ в Росії / Інфографіка: Главред

Місцеві пабліки також припускали, що дрони пролітали над Морзовськом, де розташований військовий аеродром, та Суровікіним.

Щодо вибухів в Астраханській області відомо про роботу ППО над містом Ахтубінськ, де окрім гучних звуків місцеві жителі помітили і червоні спалахи у небі.

Через атаку безпілотників російській владі навіть довелося запровадити тимчасові обмеження в аеропортах Саратова і Волгограда. Водночас Міноборони РФ не повідомляє про наслідки атаки, а лише традиційно заявляє про збиття безпілотників. Їх нібито було 59, 49 з яких збили над Ростовською та Астраханською областями.

Атаки дронів на об'єкти Росії - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що у ніч на 19 березня дрони атакували місто Кропоткін у Краснодарському краї Росії. Прогриміло щонайменше три вибухи. Спалахнула пожежа в районі місцевого НПЗ.

Напередодні третя за десять тижнів атака безпілотників на російський аеродром Енгельс підтвердила ефективність української стратегії завчасного запобігання ударам, яка базується на принципі "легше запобігти, ніж відбити".

Раніше стало відомо, що у ніч на 20 березня підрозділи Сил спеціальних операцій та СБУ здійснили атаку на аеродром "Енгельс" у Саратовській області РФ. На території аеродрому виникла масштабна пожежа, лунали вибухи та зафіксовано вторинну детонацію боєприпасів.

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Удари по Росії Росію нерідко стрясає від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України. Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по об'єктах ВПК росіян, зокрема, полігонах, аеродромах і заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, що обслуговує сили загарбників. Після того, як США зняли табу на удари американською далекобійною зброєю по Росії, удари наносяться і вглиб російської території.

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