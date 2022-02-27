У Санкт-Петербурзі закидали брудом білборди, на яких Путін пояснює, навіщо напав на Україну

У Санкт-Петербурзі впродовж дня висіли дивні білборди з Путінм / Фото fontankaspb

На вулицях Санкт-Петербурга з'явилися цифрові білборди, на яких називалася причина, з якої господар Кремля Володимир Путін був "змушений" ухвалити рішення про загарбницьку війну проти України, яку він назвав "військовою операцією".

На рекламних щитах з'являвся текст такого змісту: "Нам не залишили шансу вчинити інакше" і "Справжня сила – в справедливості й правді, яка на нашому боці".

Втім простояли ці білборди недовго - всього один день. Місцеві жителі закидали цю рекламу брудом, пише Tjournal.

Пізніше місцева влада офіційно заявила, що реклама з Путіним не була узгоджена з місцевою владою, а її появу на панелях спробували виправдати "технічною помилкою".

До слова, після вторгнення російських окупантів в Україну Укравтодор почав демонтаж дорожніх знаків. Справа в тому, що російські війська не орієнтуються на місцевості, тому так їх намагаються заплутати. Втім, знайти дорогу у них таки вийде. Правда, лише в одному напрямку.

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