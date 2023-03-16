Перед пожежею був потужний вибух: у Ростові-на-Дону горить будівля управління ФСБ - ЗМІ

Загоряння почалося на складі на території прикордонного управління ФСБ. Чорний дим видно майже у всіх районах міста.

​Пожежа в Ростові-на-Дону спалахнула 16 березня / Фото Telegram

У російському місті Ростов-на-Дону в четвер, 16 березня, спалахнула пожежа у будівлі прикордонної служби ФСБ. За словами місцевих жителів, перед пожежею було чути вибух.

За даними росЗМІ, загоряння почалося на складі на території прикордонного управління.

Загрози того, що вогонь перекинеться на сусідні споруди, немає. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

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На місце події прибули МНСники, які намагаються загасити пожежу. Над Ростовом-на-Дону піднявся густий чорний дим.

Пожежа в Ростові-на-Дону / Фото Telegram

Чорний дим видно майже у всіх районах міста / Фото news161ru

Пожежа в будівлі управління ФСБ / скріншот

Судячи з кадрів, загоряння сталося всередині будівлі. Офіційні особи країни-агресора поки не коментують інцидент.

Пропагандистські ЗМІ пишуть, що попередньою причиною пожежі нібито став вибух на складі прикордонного управління ФСБ.

РосЗМІ пишуть із посиланням на джерела у силових структурах, що на складі детонують боєприпаси.

Також у Мережі опублікували кадри відео з домофону неподалік місця пожежі — там добре чути гучний звук вибуху.

Скріншот

Як повідомляв Главред, 21 січня в російському місті Ангарськ Іркутської області спалахнула масштабна пожежа на нафтобазі. Там горів бензовоз і залізничні цистерни, паливо з яких призначалося для відправки російським окупантам в Україні.

Також в РФ сталася велика пожежа на території військової частини, яка розташована на сході Москви.

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