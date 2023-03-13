Страх "бавовни" : у Москві масово вирубують ліси для установки комплексів ППО

Установку систем ППО серед житлових будинків у Москві безпосередньо пов'язують з розв'язаною війною проти України.

У Москві масово встановлюють комплекси ППО / скріншот

У Москві відбувається масова вирубка лісових масивів для розміщення на нових майданчиках комплексів ППО.

Активні вирубки лісу після Нового року почалися відразу в декількох районах Москви. Про це йдеться в матеріалі The Insider.

При цьому причетні до вирубки лісів стверджують, що така ситуація нібито тимчасова і безпосередньо пов'язана зі "спеціальною військовою операцією", якою в РФ називають розв'язану війну проти України, йдеться в матеріалі.

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У свою чергу військові експерти попереджають, що розміщення військових об'єктів біля багатоповерхівок загрожує жителям.

Де в Москві розміщують системи ППО

Тімірязєвський район (північ Москви). Майданчик під ППО на дослідних полях почали обладнати ще 31 грудня – суцільного лісу там не було, тому грунт просто вирівняли і залили асфальтом.

чотири ЗРК С-400, всі пускові установки знаходяться в робочому положенні;

на майданчику розгорнута багатофункціональна РЛС 92Н6Е, вона виявляє і супроводжує повітряні цілі.

ППО в Тімірязєвській Академії / theins.ru

Територія парку-заповідника "Лосиний острів" в районі Богородське на північному сході Москви. Відстань від ППО до житлових багатоповерхівок – теж близько 200 метрів.

чотири пускові установки С-400 з дев'яти переведені у вертикальну, бойову позицію;

у робочому положенні знаходяться і радіолокаційні станції.

ППО в Лосиному острові / theins.ru

Мікрорайон Кур'янове (входить в район Печатники) на південному сході Москви. Знищено величезний лісовий масив в 100 га на лівому березі Москви-ріки, прямо навпроти садиби Коломенське.

тут розмістять 10 майданчиків, які займуть 55 гектарів;

щонайменше, на одній з них буде розміщуватися ППО.

ППО в Кур'яново / theins.ru

Ізмайлівський лісопарк. Ліс на вході в парк, в 500 метрах від метро, почали вирубувати на початку січня. Ділянку охороняли наряди поліції і Росгвардія. У стислі терміни місце вирубки закатали в асфальт.

на ділянці передбачається установка системи ППО.

Майданчик для ППО в Ізмайлово / theins.ru

Нова Москва. ППО розмістили на найбільшому (станом на 2013 рік – ред.) в Європі сміттєзвалищі – полігоні "Салар'єво".

встановлено мобільну РЛС розвідки та цілевказівки П-18-2 "Прима";

також використовуються ЗРК малого або середнього радіусу дії, такі як "Бук" або "Тор".

ППО в Новій Москві / theins.ru

Нагадаємо, що в російських Telegram-каналах почали з'являтися фото і відео з установками ППО, які розмістили на дахах будівель і вільних майданчиках в Москві. Разом з установкою в Заріччі їх вже мінімум п'ять.

Раніше повідомлялося, що в центрі столиці країни-агресора РФ Москви встановили системи протиповітряної оборони прямо на даху двох будівель - бізнес-центру в Тетеринському провулку і будівлі російського Міноборони. Там поставили зенітні ракетно-гарматні комплекси "Панцир".

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