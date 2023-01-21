До України не доїде: у Сибіру горить нафтобаза, паливо з якої мали відправити окупантам

Пожежа такої сили, що дим видно у сусідніх містах за декілька десятків кілометрів. У РФ уже традиційно заговорили про "порушенням правил безпеки".

У Сибіру горить нафтобаза, паливо з якої повинні були відправити окупантам/ МНС РФ

У російському місті Ангарськ Іркутської області, що в Сибіру, 21 січня спалахнула масштабна пожежа на нафтобазі. Там горять бензовоз і залізничні цистерни, паливо з яких призначалося для відправки російським окупантам в Україні.

Про пожежу повідомляє Telegram-канал NEXTA Live. Згідно з даними російського МНС, площа займання становить 400 метрів квадратних.

"В Ангарську горять цистерни з паливом, які планувалося відправити окупантам до України. За даними МНС (РФ. – ред.), площа пожежі – 400 кв. м", – йдеться у повідомленні.

Місцеві російські ЗМІ пишуть, нібито спочатку спалахнув бензовоз у той момент, коли його заправляли. Після цього вогонь перекинувся на цистерни з паливом. Пожежа сталася на території промислового масиву.

Пожежа на нафтобазі в Росії/ МНС РФ

Пожежа на нафтобазі в Росії/ МНС РФ

Пожежа на нафтобазі в Росії/ МНС РФ

Про те, що паливо з цієї нафтобази повинні були відправити окупантам, які перебувають в Україні, написав також спікер Одеської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Братчук.

"Ранок починається з приємних і вже звичних новин. В Ангарську просто шикарно горять цистерни з паливом, які планувалося відправити окупаційним військам, але карма, вона – хитра тітка. Місцеві повідомляють, що пожежа і задимлення настільки сильні, що їх навіть видно на околицях Іркутська (приблизно за 37 км від Ангарська – ред.)", – зазначає Братчук.

скрін

Раніше повідомлялося, що у РФ сталася велика пожежа на території військової частини, яка розташована на сході Москви. У мережі вже з'явилося відео густого диму і великої кількості пожежних машин на місці пожежі.

Нагадаємо, у російському Мурманську сталася пожежа на авіаносному крейсері РФ Адмірал Кузнєцов. Корабель загорівся під час ремонтних робіт.

Вас також може зацікавити: