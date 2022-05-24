Путін пережив п'ять замахів: хто і коли намагався вбити російського диктатора

Путін одержимий ідеєю, що хтось хоче його вбити / Фото УНІАН, ua.depositphotos.com

Президент країни-агресорки Володимир Путін пережив п'ять замахів. І тепер так боїться за своє життя, що оточив себе елітною командою снайперів.

Остання спроба замаху на господаря Кремля була зроблена на початку вторгнення Росії в Україну, хоча подробиці з'являються лише зараз. Втім, все одно точно невідомо, хто стоїть за імовірним нападом і де він стався, пише The Sun.

За даними видання, Путін так боїться чергового замаху на своє життя, що оточив себе першокласними снайперами і всюди подорожує з ними.

"У снайперів є одне дуже важливе завдання - знайти інших стрільців і "прибрати їх", перш ніж вони отримають можливість натиснути на курок. Кажуть, що російський президент став одержимий ідеєю, що хтось хоче його вбити, що змушує його шукати захисту в своєму ізольованому бункері", - йдеться у статті.

читайте такожСамогубство або "хлопок" в бункері на Уралі: аналітик спрогнозував долю ПутінаПутінська армія поплічників, найнятих для його захисту, - єдині, кого підпускають досить близько до господаря Кремля. Путін також наймає команду людей, щоби вони спробували його їжу, перш ніж він її з'їсть, оскільки він переконаний, що його можуть отруїти.

"Здається, російський диктатор все більше стає параноїком. Ходили чутки, що колишній агент КДБ навіть замовив спеціальні рукавички для захисту шкіри від можливого впливу вбивчих речовин. Навіть його щоденне ранкове купання більше не є священним, оскільки він кілька разів на день перевіряє воду на наявність підозрілих хімічних речовин", - пише автор статті.

П'ять замахів на Путіна

Замах №1 під час візиту до Азербайджану

Під час державного візиту Путіна до Азербайджану в 2002 році був заарештований іракець за підозрою в змові з метою вбивства президента Росії.

Чоловік нібито був пов'язаний з афганськими та чеченськими повстанськими силами і повинен був доставити вибухівку спільнику. Силовики дізналися про змову і заарештували обох. Вони були засуджені до десяти років позбавлення волі.

Замах №2. Бомба під автомобілем

У листопаді 2002 року з'явилися подробиці ще однієї змови проти Путіна. Господар Кремля повинен був їхати автострадою біля Кремля. На дорозі була група людей, вони встановлювали нові дорожні знаки. За годину ЗМІ повідомили, що вздовж дороги було виявлено 40 кг вибухівки. Потім пристрої таємничим чином зникли, а автомобіль Путіна перенаправили.

Чиновники досі відмовляються коментувати це питання і навіть заперечують, що цей інцидент коли-небудь був.

Замах №3. Постріл снайпера

Британська антитерористична поліція запобігла змові з метою вбивства Путіна в жовтні 2003 року.

Видання The Sunday Times з посиланням на джерело писало, що двоє чоловіків-потенційних вбивць були заарештовані, але їх відпустили без пред'явлення звинувачень і вони повернулися в Росію.

Стверджувалося, що ці люди, один з яких, імовірно, колишній кілер російських спецслужб, виношували змову, щоби Путін був застрелений снайпером під час закордонної поїздки.

У звіті стверджувалося, що колишній російський агент знав високопоставленого офіцера Федеральної служби безпеки (ФСБ), який надавав інформацію про пересування президента РФ за кордоном, що дозволяло організувати вбивство Путіна.

Замах №4. Чеченський бунтар

У замаху на життя Путіна запідозрили одного з чеченців на ім'я Адам. Його показали на російському телебаченні після того, як в 2012 році була зірвана нібито змова щодо вбивства президента РФ. Він з'явився на телебаченні, напівоголений і з очевидними травмами, зробивши нібито зізнання. У своїй заяві він сказав: "Нашою метою було виїхати до Москви і спробувати вбити прем'єр-міністра Путіна... Наш термін був після виборів президента Росії".

Замах №5 після вторгнення РФ в Україну

Глава ГУР Міноборони Кирило Буданов заявив, що на президента Росії Володимира Путіна був замах після початку війни проти України.

"На Путіна були замахи... на нього був навіть замах по лінії, як кажуть, представників Кавказу не так давно. Це непублічна інформація. Абсолютно невдалий замах, проте він реально мав місце ... Це приблизно 2 місяці тому було. Ще раз кажу, він було невдалим. Розголосу ніякого про цю подію немає, але це мало місце", - розповів Буданов.

Путін хворий - що відомо

Неодноразово з'являлися повідомлення, що президент Росії Володимир Путін страждає на небезпечне захворювання. Як повідомили у ЗМІ з посиланням на розмову з олігархом, що має тісні зв'язки з владою РФ, медики виявили у Путіна рак крові.

Пізніше голова Головного управління розвідки України заявив, що Путін серйозно хворий, в РФ вже готується зміна політичного керівництва. За словами Буданова, у російського диктатора одночасно кілька значних захворювань, одне з яких – це рак.

Інші новини: