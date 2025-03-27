У Росії виступили з новими погрозами в бік НАТО: у чому причина

Захарова лякає можливим зіткненням сил Альянсу і РФ.

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Захарова зробила нову заяву про появу миротворців в Україні / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео МЗС РФ, пресслужба НАТО

Коротко:

Росія прямим текстом погрожує НАТО

РФ проти розміщення миротворчих сил на території України

Розміщення миротворчих сил на території України стане приводом для прямого зіткнення Росії та НАТО. Таку заяву зробила представниця російського МЗС Марія Захарова, цитують росЗМІ.

"Росія категорично проти такого сценарію, який загрожує прямим зіткненням Росії та НАТО", - сказала вона, коментуючи ініціативу Великої Британії та Франції про створення "коаліції охочих" для гарантій миру в Україні. відео дня

Пропагандистка стверджує, що "насправді йдеться про військову інтервенцію на Україну під виглядом миротворчої операції".

Вона також зазначила, що британці добре розуміють небезпеку геополітичної ситуації і тому пропонують зробити форму миротворців без шевронів або інших розпізнавальних знаків, щоб їх було важче ідентифікувати.

"Ми розуміємо, навіщо вони це роблять. Їм потрібно спровокувати Європу на бійню", - додала пропагандистка.

Чисельність армій країн Європи, які є членами НАТО / Інфографіка: Главред

Поява миротворців в Україні - новини за темою

Як писав Главред з посиланням на ЗМІ, ЄС відмовився від ідеї відправки миротворців в Україну та зосередився на інших механізмах безпеки. Зусилля щодо гарантій безпеки для України зміщуються від розміщення військ до альтернативних рішень через політичні й логістичні труднощі, а також можливий опір з боку Росії та США.

Нещодавно президент Франції Еммануель Макрон заявив, що союзники розглядають можливість розміщення миротворчих контингентів у Києві, Одесі та Львові. Макрон підкреслив, що йдеться не про створення великого військового контингенту чи участь у бойових діях, а скоріше про розміщення обмеженого числа військових для координації навчальних програм і підтримки ЗСУ.

Також відомо, що Україні пропонують альтернативу миротворцям. Президент України Володимир Зеленський відкинув цю ідею та заявив, що створена місія під егідою ООН не захистить Україну від окупації чи повторного вторгнення РФ.

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Хто така Марія Захарова Марія Захарова - директор Департаменту інформації та преси МЗС РФ. Як центральна фігура урядової пропаганди, вона сприяла розгортанню російських військ в Україні. Тому вона підтримувала дії та політику, які підривають територіальну цілісність, суверенітет та незалежність України. Російська чиновниця нерідко фігурує у міжнародних скандалах через невміння вести адекватну дискусію, а у пропагандистських колах її звинувачують у зловживанні алкоголем.

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