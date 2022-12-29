У Росії помер колишній гендиректор космічного науково-виробничого центру імені Хрунічева Володимир Нестеров.

У Росії раптово помер конструктор масштабної ракети "Ангара" / Центр Хрунічева

У Росії помер у віці 73 років колишній гендиректор космічного науково-виробничого центру імені Хрунічева Володимир Нестеров - який керував проєктом створення російської ракети-носія "Ангара". Про це повідомляють російські пропагандисти з ТАСС.

Про причини його смерті Нестерова нічого не повідомляється.

Нестеров довго займався розробками ракет і пов'язаних з космосом систем, серед них – багаторазова космічна система "Енергія-Буран", ракети "Зеніт", "Буран", "Союз-2", "Протон-М" та інші.

Він очолював центр ім. Хрунічева з 2005-го по 2012 рік, пішовши у відставку після запуску ракети-носія "Протон-М" - під час якого вона зазнала катастрофи прямо при старті.

При цьому Нестеров залишився до 2014 року генеральним конструктором центру і курирував проект виробництва "Ангари". При ньому виготовили і запустили дві перші ракети.

Після успішних випробувань Нестеров звільнився з центру. Потім його звинуватили в розтраті 5,3 млрд рублів (близько 2,7 млрд грн). Але слухання цієї справи в суді по суті так і не стартували.

До слова, 24 грудня російська компанія "Адміралтейські верфі", яка будує для флоту окупантів дизельні підводні човни проекту 636.3, оснащені крилатими ракетами "Калібр", оголосила про "трагічну" смерть свого гендиректора Олександра Бузакова.

Нагадаємо, раніше аналітики Американського Інституту вивчення війни ISW відзначали, що російський диктатор Володимир Путін усвідомлює всі проблеми, які є зараз в Росії і окупаційної армії, проте намагається перекласти відповідальність з себе на інших. Він намагається зберегти позицію, яку намагався зайняти протягом свого правління.

Також повідомлялося, що директор країни-агресора Росії Володимир Путін заговорив про можливе завершення війни. За його словами, процес врегулювання з Україною буде "непростим і потребуватиме певного часу". Російський диктатор прямо заявив, що РФ готова до переговорів. Мовляв, без них все одно не вдасться обійтися.

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