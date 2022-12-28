У жовтні став комуністом, у грудні - помер: ЗСУ "зажмурили" окупанта з цікавою біографією

48-річного бізнесмена-комуніста поховали в Костромі 26 грудня.

Ліквідований окупант / t.me/OSINTGeorgia

В Україні був ліквідований російський комуніст, який відправився на війну добровольцем.

48-річного бізнесмена-комуніста поховали в Костромі, повідомив OSINT-експерт Іраклій Комахідзе

"Одне тільки словосполучення - бізнесмен-комуніст чого вартий. В'ячеслав Мзоков був керівником компанії, яка займалася електрозв'язком. В кінці жовтня Мзоков з'явився в Костромське відділення КПРФ з проханням прийняти його в партію. А на тлі оголосили часткову мобілізацію, вирішив піти на війну добровольцем. Поховали 26 грудня", - зазначив розслідувач.

Раніше повідомлялося, що під Бахмутом був ліквідований найманець ПВК "Вагнер" з позивним "Ташай" , який раніше був відомий як кілер "Колобок". У 2016 році його засудили до 19 річного тюремного терміну, але нещодавно завербували в ПВК Вагнер.

Нагадаємо, Збройні Сили України ліквідували екс-інкасатора Ігоря Богаченко , який був засуджений за пограбування банку в Зеленодольську (Татарстан). Приблизно 4 місяці тому колишній Інкасатор прийняв пропозицію ПВК "Вагнер" і відправився на війну проти України.

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