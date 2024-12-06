Удар по логістиці РФ: партизани влаштували потужну диверсію в Москві

Партизани продовжують працювати на всіх напрямках.

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Диверсія в Москві / колаж: Главред, фото: скріншот з відео, АТЕШ

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Партизани влаштували диверсію на залізниці у Москві

Вона з'єднує Москву з Курською областю

Було порушено логістику окупантів

Партизани влаштували диверсію на залізниці у Москві. Вона з'єднує російську столицю з Курською областю. Про це повідомляє партизанський рух "АТЕШ" в Telegram.

"Агент успішно спалив релейну шафу в районі н.п. Чехов, Московської області на ключовій залізничній магістралі, що з'єднує Москву з Курською областю", - йдеться в повідомленні. відео дня

Зазначається, що у результаті диверсії було порушено логістику окупантів.

"Затримано постачання палива і військової техніки, призначених для постачання російських військ на лінії фронту", - наголосили партизани.

В "АТЕШ" додали, що вони продовжують працювати на всіх напрямках, завдаючи ударів по тилах ворога.

Диверсія на залізниці в Москві – відео:

Диверсії партизанів - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, 26 листопада партизани провели диверсію на межі Херсонської області та Криму. Агент руху "Атеш" знищив електрообладнання релейної шафи у населеному пункті Олексіївка.

20 жовтня біля тимчасово окупованої Новоолексіївки Херсонської області, що поруч з адміністративним кордоном Криму, українські партизани провели успішну диверсію. Вдалося знищити релейну шафу, що зашкодило логістиці ворога.

Крім того, раніше, партизани з руху спротиву "Атеш" провели диверсію біля Олешок Херсонської області. Представник партизанського руху підпалив суху траву у декількох місцях біля позицій одного з підрозділів 70 мотострілецької дивізії.

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Рух "Атеш" Атеш - військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України, а також на території Росії, створений українцями та кримськими татарами у вересні 2022 року внаслідок російського військового вторгнення, пише Вікіпедія.

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