У Росії різко відреагували на рішення НАТО про висилку дипломатів

У Росії розкритикували заяву НАТО / Reuters

У середу, 6 жовтня, НАТО вирішило вислати 8 співробітників місії Росії через ворожу діяльність, скоротивши її чисельність до 10 осіб. МЗС РФ негативно розцінило цей факт, пише TACC.

Заступник міністра закордонних справ РФ Олександр Грушко звинуватив генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга у брехні після вчорашньої заяви про те, що країни Альянсу повинні відновлювати діалог з Росією.

"Вчора ще керівники НАТО заявляли про важливість деескалації у відносинах з Росією, закликали відновити діалог в рамках Ради Росія - НАТО, направити в Брюссель посла. Якщо хтось і вірив у щирість цих заяв, то сьогодні таких не стало. Їх справжня ціна зрозуміла всім", - зазначив Грушко.

Раніше Главред писав про те, що в НАТО вирішили вислати вісьмох співробітників місії РФ через ворожу діяльність - таким чином число росіян при штаб квартирі Альянсу скоротиться до 10 осіб.

За даними джерел агентства, НАТО вирішила вдвічі скоротити місію Росії при Альянсі у відповідь на підозри у ворожій діяльності, включаючи шпигунство і вбивства. Вісім російських дипломатів, яких вважають прихованими офіцерами розвідки, будуть вислані. Крім того, при Альянсі будуть скорочені дві посади ще двох росіян.