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З НАТО виганяють частину співробітників місії Росії: в чому причина

6 октября 2021, 18:12

Вісім російських дипломатів, яких вважають прихованими офіцерами розвідки, будуть вислані.

НАТО
НАТО висилає співробітників місії РФ / Reuters

У НАТО вирішили вислати вісьмох співробітників місії РФ через ворожу діяльність - таким чином число росіян при штаб квартирі Альянсу скоротиться до 10 осіб, пише Sky News.

За даними джерел агентства, НАТО вирішила вдвічі скоротити місію Росії при Альянсі у відповідь на підозри у ворожій діяльності, включаючи шпигунство і вбивства. Вісім російських дипломатів, яких вважають прихованими офіцерами розвідки, будуть вислані. Крім того, при Альянсі будуть скорочені дві посади ще двох росіян.

"Ми також можемо підтвердити, що скоротили кількість посад, які Російська Федерація може акредитувати при НАТО", - уточнив співрозмовник видання.

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При цьому він зазначив, що політика НАТО щодо Росії залишається послідовною. За його словами, Альянс посилив стримування і захист у відповідь на агресивні дії Москви.

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"У той же час ми залишаємося відкритими для конструктивного діалогу", - додав він.

Вступ України до НАТО

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов жорстко критикував Німеччину і Францію через ситуацію з інтеграцією України в НАТО. За його словами, французька і німецька держава відмовили Києву у вступі до Альянсу в 2008 році, внаслідок чого через кілька років стався російсько-український конфлікт. Тоді, за його словами, Берлін і Париж "не хотіли злити Росію".

Посол Великобританії в Україні Мелінда Сіммонс відзначала, що серед країн НАТО вже є консенсус з питання вступу Києва до колективного блоку безпеки заходу. Однак для вдалого завершення процесу українській державі потрібно виконати реформи.

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