У Росії намагаються виконати завдання Путіна, але не можуть створити навіть посередній резерв - ISW

Росія стикається з провалом мобілізації та невдачами на фронті / Колаж УНІАН, скріншот YouTube

Мобілізаційна система в Росії намагається виконати поставлені президентом Володимиром Путіним завдання, але стикається з безліччю проблем. Ймовірно, Москві не вдасться сформувати навіть посередні резерви в тому випадку, якщо не буде врегульовано низку аспектів. Часткова мобілізація може погіршити соціальну напруженість в країні. Про це заявили в Інституті вивчення війни.

У зведенні ISW йдеться про те, що крайні праві націоналісти-блогери, які є прихильниками війни проти України, закликають Москву вирішити проблеми з мобілізацією, але країна-агресорка нічого не може зробити.

Є розбіжності, в тому числі, в заявах Путіна і змісті указу про мобілізацію щодо категорії чоловіків, непридатних до військової служби. Це дратує росіян, викликає гнів і недовіру до Кремля.

Якщо ситуація не зміниться, Москві не вдасться сформувати навіть посередні резерви військ.

Аналітики Інституту дійшли до висновків, згідно з якими в перші дні часткової мобілізації у Росії фіксується низка проблем. Серед них - протести по всій країні і вандалізм проти російських військкоматів за 48 годин після оголошення заходів.

Росія потерпає невдач на фронті в Україні

Крім того, відзначають в ISW, на тлі проблем з мобілізацією війська Росії стикаються з продовженням наступу ЗСУ північніше і північно-західніше Лиману.

Війська РФ водночас провалюються в атаці в напрямку Бахмута і на північно-західних районах Донецька.

Сили оборони України продовжують роботу на Херсонщині і зберігають тишу щодо свого просування в регіоні.

ЗСУ збили іранський безпілотник Mohajer-6, швидше за все, неподалік від Одеси.

Дивіться відео ТСН - як росіяни відреагували на мобілізацію

Росія змушує українців голосувати на "референдумах"

Окупанти проводять псевдореферендуми про нібито "приєднання" до Росії на захоплених територіях України. Там російські ставленики вдаються до методів фальсифікацій даних про явку і примушують українців голосувати.

Російські загарбники залишалася в режимі підвищеної готовності для запобігання нападу українських партизанів.

Часткова мобілізація у Росії

Президент РФ Володимир Путін 21 вересня оголосив часткову мобілізацію на території Росії. Москва збирається, в першу чергу, відправити на війну проти України військових запасу і осіб, які служили в українській армії. До того ж, як сказав Путін, країна-агресорка має намір визнати російські нібито "референдуми" на окупованих територіях України.

Глава Міноборони Росії Сергій Шойгу сказав, що Москва збирається мобілізувати 300 тисяч резервістів. За його словами, людей відправлять, мовляв, "контролювати" захоплені в Україні території.

Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко вважає, що Росія в рамках першої хвилі мобілізації зможе призвати максимум 40-50 тисяч осіб. Більше бійців система не зможе навчити і екіпірувати. Кремль спробує вирішити завдання стабілізації фронту і зупинки просування ЗСУ.

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