У Росії за дивних обставин загинув топ-чиновник

50-річний Хабас Ципінов вийшов до річки, щоби подихати повітрям, і оступився.

Хабас Ципінов був начальником центру для неповнолітніх злочинців / Фото t.me/mash_gor

У Росії загинув підполковник МВС Росії по Москві 50-річний Хабас Ципінов. За офіційними даними, причиною смерті став нещасний випадок - поліцейський впав у річку і потонув.

Інцидент стався в Кабардино-Балкарії, де Ципінов гостював у родичів. Про це повідомляє Telegram-канал Mash Gor.

Відомо, що Ципінов вийшов до річки, щоби подихати повітрям, і оступився. Він впав у воду на очах у людей, які викликали на місце рятувальників.

Живим російського топ-чиновника знайти не вдалося. 10 січня з річки дістали його тіло.

Ципінов був начальником центру для неповнолітніх злочинців, викладав в університеті МВС і центрі професійної підготовки ДІБДР. У загиблого залишилися дружина і троє дітей.

Як повідомляв Главред, наприкінці грудня 2022 року стало відомо, що у захопленому РФ Донецьку внаслідок обстрілу був ліквідований заступник начальника відділу військового слідчого управління Слідчого комітету РФ з об'єднаного угруповання військ, підполковник юстиції Євген Рибаков.

Раніше в окупованому Донецьку загинула "депутатка ДНР" Марія Пирогова. Колаборантка раніше була занесена в базу сайту Миротворець.

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