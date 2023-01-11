У Росії за дивних обставин загинув топ-чиновник

У Росії загинув підполковник МВС Росії по Москві 50-річний Хабас Ципінов. За офіційними даними, причиною смерті став нещасний випадок - поліцейський впав у річку і потонув.
Інцидент стався в Кабардино-Балкарії, де Ципінов гостював у родичів. Про це повідомляє Telegram-канал Mash Gor.
Відомо, що Ципінов вийшов до річки, щоби подихати повітрям, і оступився. Він впав у воду на очах у людей, які викликали на місце рятувальників.
Живим російського топ-чиновника знайти не вдалося. 10 січня з річки дістали його тіло.
Ципінов був начальником центру для неповнолітніх злочинців, викладав в університеті МВС і центрі професійної підготовки ДІБДР. У загиблого залишилися дружина і троє дітей.
Як повідомляв Главред, наприкінці грудня 2022 року стало відомо, що у захопленому РФ Донецьку внаслідок обстрілу був ліквідований заступник начальника відділу військового слідчого управління Слідчого комітету РФ з об'єднаного угруповання військ, підполковник юстиції Євген Рибаков.
Раніше в окупованому Донецьку загинула "депутатка ДНР" Марія Пирогова. Колаборантка раніше була занесена в базу сайту Миротворець.
Інші новини:
- "Народився в Україні, але загинув за інтереси Росії": ЗСУ ліквідували зрадника з Нікополя
- Хвалився штурмом "Азовсталі": ЗСУ "відкобзонили" окупанта, який добровільно пішов вбивати українців
- У Запорізькій області росіяни розстріляли своїх військових