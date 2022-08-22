У Росії масово припиняють дивитися пропаганду: аудиторія "топ-каналів" агресора впала на 25%

Росіяни втомилися від пропаганди Москви і йдуть в інтернет - Ромір / Колаж Reuters, УНІАН

Після нападу Росії на Україну федеральні пропагандистські телеканали, такі як Перший канал, Росія-1 та НТВ, втратили значну частину своїх глядачів. Аудиторія каналів, де вранці розповідають про, мовляв, "перемоги над нацистами", вдень про "силу економіки", а вечорами "пропонують" завдати ядерних ударів по Європі, скоротилася на 25%. Росіяни вже не можуть споживати таку кількість пропаганди і йдуть в Інтернет, щоб знайти альтернативну інформацію.

Як повідомляє The Moscow Times, фахівці Ромір провели дослідження, згідно з яким до повномасштабної війни Росії проти України той же пропагандистський Перший канал дивилися 33,7% населення. У липні аудиторія зменшилася до 25,5%. Охоплення Росія-1 знизилося з 30,9% до 23%. НТВ-з 21,1% до 16,6%.

У дослідженні йдеться про те, що люди йдуть в Інтернет і месенджери, щоб уникнути пропаганди і знайти альтернативні відомості про події. В результаті так звана велика трійка державних каналів РФ вперше за охопленням аудиторії поступилася месенджеру Telegram. Його охоплення з лютого по липень підросло з 19,1% до 26,8%.

Відзначається, що російські держканали, які змінили свою сітку мовлення під військові потреби, прибрали розважальні програми і підняли градус пропаганди до рівня СРСР часів Сталіна, стали вже не такими цікавими для людей різного віку.

"Держпропаганда стає менш ефективною. Хоча вона як і раніше використовує установки, зашиті в мозок на ранніх етапах еволюції — у той час, коли наші предки жили в зграях, що конкурують за їжу. Пропагандисти відзначають принцип, який називається парохіальним альтруїзмом і добре вивчений до теперішнього часу. Вони роздмухують відмінності, апелюють до образу ворога і конструюють небезпеки, яких немає в реальному житті", - пояснив своє бачення ситуації психіатр Віктор Лебедєв.

Крім того, односторонній потік інформації викликає втому, а відсутність, мовляв, "нищівної перемоги" призводить до наростання почуття спустошення у аудиторії.

За даними дослідників, відтепер тільки 2% росіян вірять у завершення війни з Україною протягом місяця. Водночас у березні таких респондентів було 14%.

Також знизився і рівень підтримки війни. Якщо в квітні фіксувався показник 66%, в липні він знизився до 55%. Кожен четвертий припинив спілкування зі своїми друзями і родичами. Близько 43% зізналися, що стикаються з тривогою і депресією.

Нагадаємо, ще у травні в РНБО відзначали зміну риторики російської пропаганди. Наприклад, припинення свого наступу вони називали "стратегічним задумом" і наміром шантажувати Захід перед настанням холодів.

У липні ЗМІ писали, що російські пропагандисти демонструють безліч історій про "діяльність" їх солдатів і офіцерів на війні з Україною. Але мовчать про генералів, оскільки глава Кремля Володимир Путін побоюється зростання їхньої популярності. Путін добре пам'ятає історію генерала Олександра Лебедя і боїться появи авторитетного військового.

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