Чи буде прорив до 9 травня: експерт назвав справжню мету РФ

В СБУ вважають, що масштабного наступу не передбачається.

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Ступак оцінив плани РФ на фронті / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, скріншот із відео

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РФ не має резервів для прориву до 9 травня

Даних про великі приховані ресурси у ворога немає

Окупаційні війська РФ навряд чи зможуть досягти суттєвого прориву на фронті до 9 травня. Про це в інтерв’ю виданню Oboz.ua заявив колишній співробітник Служби безпеки України Іван Ступак.

За його словами, аналізуючи інформацію з відкритих джерел, наразі немає ознак, що у росіян є достатньо резервів для масштабного наступу на жодному з напрямків — ані на Харківщині, ані на Сумщині, Херсонщині чи в районі Покровська.

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"Ми можемо оперувати лише даними з відкритих джерел. Судячи з них, таких резервів я в РФ не бачу. Так, поблизу Сумщини є 60 тисяч російського війська, але їх уже перекидають на інші напрямки. Тобто не можна сказати, що десь у них є величезна сила. Таких даних немає", — зазначив Ступак.

Він також додав, що, попри постійний тиск на різних ділянках фронту, підтверджень наявності прихованих великих ресурсів у ворога немає.

Як наголошує експерт, наша розвідка, ГУР, західні розвідки мають сказати свою думку, але поки що таких можливостей я не бачу. Проте вони тиснуть всюди – хаотично, трішки більше, трішки менше. Але про заховані ресурси даних немає.

Окремо Ступак згадав і про дипломатичний тиск, що може бути використаний як своєрідна компенсація для Кремля.

"Я бачу, що зараз для Путіна намагаються знайти "плюшки", які можуть його задобрити. Зокрема, вже офіційно відомо, що американська адміністрація пропонує визнати Крим російським", — сказав він.

Також, за його словами, Росії можуть запропонувати відновлення газових і нафтових поставок на європейські ринки, а також обговорюється питання української газотранспортної системи.

Ситуація на фронті - новини

Як повідомляв Главред, голова безпекових проєктів Центру глобалістики "Стратегія 21" Павло Лакійчук заявив, що Росія не має достатніх сил для одночасного ведення наступу в Харківській, Сумській областях і на сході України. Ключовими напрямками він назвав райони на північ від Лиману та до кордону з Запорізькою областю.

Проте російські війська отримали наказ до 9 травня витіснити ЗСУ з Курської області через Сумщину, але не мають достатніх резервів для масштабного наступу. Аналітик Олексій Гетьман зауважив, що лінія фронту залишається стабільною.

Нагадаємо, раніше у ЗСУ назвали головну мету РФ поблизу Покровська. Зараз інтенсивність штурмових дій окупантів знизилася, але все ще залишається високою.

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