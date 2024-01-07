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У Росії істерять через перспективи створення армії ЄС: Захарова "трясе газовою дубиною"

Яна Ставська
7 січня 2024, 18:07
Захарова в різкому тоні відповіла на пропозицію глави МЗС Італії щодо створення єдиної європейської армії.
Захарова, ВСУ
Захарова влаштувала істерику / Колаж: Главред, фото: фото: 28-я ОМБр імені лицарів Зимового походу, скріншот з відео

Прес-аташе МЗС Росії Марія Захарова знову влаштувала істерику. Цього разу скандальній російській чиновниці не сподобалася ідея Італії створити єдину європейську армію, щоб запобігати конфліктам на території блоку.

Спершу Захарова згадала про "біженців і мігрантів", якими сама ж Росія навмисне "засипає" європейські кордони, а потім - втім очікувано - нагадала Євросоюзу про російський газ.

"Так, зовсім забула. До формування єдиної армії добре б зрозуміти, на якому паливі вона буде їздити і літати. А то потім прибуде до Брюсселя американський президент і скаже, що він підніме ціни на паливо, якщо армія ЄС не нападе на тих, на кого він вкаже", - розмріялася Захарова.

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Глава МЗС Італії Антоніо Таяні висловився "за" створення єдиної європейської армії. До слова, відповідна заява з'явилася на тлі прогнозів про пряме зіткнення країн ЄС з Росією у разі програшу України.

"Якщо ми хочемо бути миротворцями у світі, нам потрібні європейські збройні сили. І це фундаментальна попередня умова для того, щоб мати можливість проводити ефективну європейську зовнішню політику", - сказав він.

Скандали з Захаровою

Раніше Главред писав, як путіністка зганьбилася черговим поясненням нелегітимного російського законодавства. На питання, чому чиновники РФ використовують термін "приєднання" захоплених українських територій, а не їхнє "звільнення", Захарова обізвала ці території "незалежними державами".

Захарову висміюють навіть свої. Зокрема, пропагандист Євген Сатановський напряму звинуватив Захарову у зловживанні алкогольними напоями. Крім того, Сатановський зауважив її антисемітські погляди.

У Захарової навіть є сім'я - чоловік і дочка на ім'я Мар'яна. До речі, Захарова вийшла заміж порівняно недавно. Її фотосесія у стилі сільського весілля облетіла тоді весь інтернет. Ще б пак, на одній з фотографій чоловік Захарової гидко лиже її шию - просто на очах у публіки.

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