У Росії генерал нагородив сина-танкіста за "звільнення" Чернігівщини

Олександр Лапін нагороджує свого сина Дениса / Скріншот відео телеканалу Звезда

Російський генерал-полковник Олександр Лапін нагородив свого сина-танкіста орденом за "денацифікацію" Чернігівської області. Як відомо, на цьому напрямку армія країни-агресора не досягла жодних успіхів.

Відповідний репортаж опублікував пропагандистський телеканал Міністерства оборони Росії Звезда, передає Російська служба ВВС.

Нащадок російського воєначальника очолював наступ на Чернігівському та Сумському напрямках.

"Вітаю від щирого серця, за стійкість, мужність і відвагу. Вітаю", - каже генерал-полковник.

Автор цього сюжету телеканалу Звезда розповідає, що ордени мужності, медаль За відвагу, орден За заслуги перед Вітчизною, медаль Жукова командувач військами Центрального військового округу (ЦВО) вручив військовослужбовцям, які "проявили мужність і героїзм при звільненні населених пунктів у Чернігівській області".

Яку нагороду отримав Лапін-молодший, незрозуміло. На відеозаписі видно, що колодка медалі виконана в кольорах георгіївської стрічки — точно така ж у медалі Жукова. При цьому в перехопленнях Служби безпеки України російські солдати говорили, що "генерал" приїхав вручати "синові своєму" орден мужності.

Цікаво, що в той момент, коли Лапін вішав синові на груди медаль, російські війська відступали з центральних регіонів України.

"Того дня Росія оголосила про відступ з Київського і Чернігівського напрямків", — йдеться у повідомленні.

Через Сумську та Чернігівську області російська армія в перший місяць війни намагалася розвивати наступ на Київ з північно-східного напрямку. У якийсь момент передові російські колони досягли Броварів, але в двох цих областях зав'язли в позиційних боях, не зумівши взяти під контроль обласні центри.

Денис Лапін - що про нього відомо

Денис Лапін командує 1-м гвардійським танковим полком, який входить до складу відомої з часів Другої світової війни Таманської мотострілецької дивізії.

Танки полку регулярно беруть участь в московських парадах перемоги. 9 травня 2021 парадним розрахунком командував капітан Расим Тагієв, а в березні 2022 року він опинився в українському полоні. Своїм командиром Тагієв називає підполковника Дениса Лапіна.

Зазначимо, українські спецслужби опублікували перехоплення розмов військовослужбовців цієї військової частини, які якраз обговорюють полон капітана, а також швидке нагородження командира полку.

"Вам що-небудь за це буде, ні? Ветеранські дадуть вам посвідчення?" - запитує військовослужбовець, імовірно з російської території.

"Мають ветеранку дати. Те, що типу ми тут знаходимося, платити за це бабки повинні (...) Хто його знає, буде це чи ні. Коротше кажучи, хочеш поржати? Тут Лапіну полковника дають і ще орден мужності, а танкістів.... (багато) загинуло, в полоні.... (багато). Ми тут, коротше кажучи, застрягли. Лапін каже:".... (наплювати) на артилерію, їдемо далі". Нас взагалі за людей не вважають", - відповідає його товариш по службі, який опинився на українській території.

Увага! На відео багато ненормативної лексики!

Як повідомляв Главред, українські захисники ліквідували командира полку Таманської дивізії російських окупантів підполковника Дениса Межуева. Про це 13 квітня повідомив український офіцер Анатолій Штефан.

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