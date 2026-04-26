У Росії висунули нові погрози та заїкнулися про домовленості з Україною

Москва знову заговорила про рішення України, які, на її думку, могли б призвести до певних домовленостей.

Дмитро Пєсков виступив із заявою щодо переговорів між Україною та Росією

Москва вимагає від України піти на певні кроки

РФ погрожує більш жорсткими умовами в майбутньому

Представник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що, на думку Москви, українському керівництву слід піти на певні кроки.

Інакше ситуація, як він висловився, нібито погіршуватиметься. Таку заяву він зробив в інтерв’ю російським державним пропагандистським ЗМІ.

Пєсков при цьому повторив позицію Кремля про те, що Росія раніше вже наполягала на прийнятті Києвом рішень, які, за її версією, могли б привести до певних домовленостей.

Додамо, що, за словами представника Кремля, в іншому випадку умови з часом можуть стати жорсткішими, натякнувши на необхідність "більш складних" рішень у майбутньому.

Нагадаємо, раніше Главред писав, що черговий раунд мирних переговорів між Україною, США та Росією відкладається через ситуацію навколо Ірану. Поки що немає необхідних сигналів для проведення тристоронньої зустрічі, проте Україна готова відновити переговори, як тільки дозволить ситуація з безпекою.

Раніше спеціальний посланник США Стів Віткофф заявив, що в мирних переговорах між Україною та Росією в найближчі тижні очікується додатковий прогрес. Він підкреслив, що робота над мирною угодою триває, а переговори вже дали результат.

Як повідомлялося, у звіті Інституту вивчення війни зазначили, що в Кремлі намагаються використати ситуацію на Близькому Сході, щоб створити інформаційну основу для звинувачень США у можливому зриві мирних переговорів щодо України.

Про персону: Дмитро Пєсков Дмитро Сергійович Пєсков - заступник керівника Адміністрації президента Російської Федерації і прес-секретар президента РФ Володимира Путіна. Після вторгнення Росії на Україну Євросоюз, США, Канада, Японія, Великобританія і ряд інших країн ввели проти Пєскова персональні санкції, повідомляє "Вікіпедія".

