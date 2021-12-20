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У РФ висунули нову вимогу через Україну і погрожують НАТО "військовою відповіддю"

20 грудня 2021, 10:29

НАТО наступає на "хворі точки" Росії, підкреслив Костянтин Гаврилов.

Росія, Прапор
У РФ кваплять США з відповіддю / Reuters

У Москві прокоментували висунутий НАТО і США ультиматум, в якому міститься вимога про відмову прийому України до Альянсу.

Як підкреслив заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков, в РФ не чекають від Вашингтона як такої відмови від озвучених пропозицій, проте вважають, що США спробують перекинути "м'яч" на бік Росії, повідомляє Інтерфакс.

"Давайте в принципі подивимося, чи буде відмова. Я думаю, чесно кажучи, що відмови як такої не буде, а буде спроба обставити свою згоду різного роду побажаннями, Умовами, різного роду додатковими ідеями, просто щоб перекинути м'яч на нашу сторону, - це було б з тих позицій, які займають американці, природним ходом", - сказав він.

Так він, зокрема, відповів на питання про те, чи може відмова США від пропозицій РФ щодо гарантій безпеки вплинути на потенційний контакт лідерів двох країн.

"Я думаю, що вони постараються перевести це все в такий уповільнений процес, а нам це потрібно терміново, тому що ситуація дуже важка, має тенденцію до подальшого ускладнення. Тому ми не можемо зволікати, ми готові відразу приступити до цих переговорів", - підкреслив російський чиновник.

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Москва загрожує НАТО "військовою відповіддю"

У свою чергу керівник делегації РФ на переговорах у Відні з питань військової безпеки і контролю над озброєннями Костянтин Гаврилов в ефірі Росія-24 підкреслив, що Москва роз'яснила свою позицію і можливу реакцію щодо дій НАТО, який продовжує тривалий час наступати на "хворі точки" Росії.

"Вони продовжують вже тривалий час - я маю на увазі натовців - наступати на хворі точки Росії, підійшов момент істини: тепер, коли ми їм розповіли, що думаємо з цього приводу і як будемо діяти, вони будуть змушені серйозно реагувати, а не так, відкидаючи все з ходу і відразу", - сказав дипломат.

НАТО розуміє необхідність політичних дій щодо гарантій для Москви, інакше підуть військові відповіді з боку РФ, додав він.

читайте такожУ Росії висунули новий ультиматум НАТО і перейшли до погроз

Нагадаємо, російський проект угоди Про заходи забезпечення безпеки РФ і держав-членів НАТО опубліковано в п'ятницю на сайті МЗС Росії.

Проект складається з дев'яти статей, що передбачає відмову НАТО від розширення, включаючи приєднання України, Ведення військової діяльності на території країн Східної Європи, Закавказзя і Центральної Азії, а також відмову від розміщення ракет середньої і меншої дальності в локаціях, звідки вони можуть вразити територію інших учасників.

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