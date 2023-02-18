У РФ створюють нові приватні армії: ексдепутат Держдуми назвав причину

У РФ створюються регіональні ПВК під егідою губернаторів, розповів Ілля Пономарьов.

Рамзан Кадиров та Євген Пригожин / скріншот, соцмережі

У РФ практично всі важливі структури почали формувати свої силові підрозділи - приватні армії, заявив російський опозиційний політик, депутат Держдуми Російської Федерації 2007-2016 рр. Ілля Пономарьов.

За його словами, засновник ПВК Вагнера Євген Пригожин робить все можливе для того, щоб було більше подібних підрозділів, тому що тим самим він створює свою мережу впливу всередині Росії. Таку думку колишній депутат Держдуми висловив в інтерв'ю Главреду.

"У сферу впливу ПВК "Вагнер" входять ще й підрозділи губернаторів. Точніше, вони не стільки губернаторські, а регіональні, але створюються під егідою губернаторів, тому вони теж мають певне відношення до таких підрозділів", — пояснив він.

відео дня

Водночас співрозмовник звернув увагу на те, що в якості конкуруючих структур в РФ також є і відомчі підрозділи.

"Наприклад, такі є в Газпромі – вони створюються як охоронний підрозділ для різних об'єктів (трубопроводи і т.д.), але, тим не менш, воно теж воєнізований підрозділ. Є свій підрозділ і у Шойгу. Але, так чи інакше, найбільш боєздатні підрозділи – це пригожинське і кадирівське", — додав Пономарьов.

Нагадаємо, в ГУР Міноборони України раніше заявляли, що в агресорі Росії посилюється конфлікт між Міноборони та ПВК Вагнера. За даними розвідки, конфронтацію посилює сам глава відомства Шойгу, який заявляв про окупацію деяких українських територіях, але не згадав про участь у захопленні земель бойовиків Вагнера.

Шойгу в противагу ПВК Вагнера вирішив створити приватну військову компанію Патріот. На думку російського опозиціонера Іллі Пономарьова, ідея приречена на провал. Шойгу зайвий раз продемонстрував свою нездатність керувати військами.

Читайте більше: