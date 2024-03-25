У РФ безпілотники атакували Новочеркаську ГРЕС: зупинилися два енергоблоки

Через пожежу автоматично відключилися високовольтні лінії 330 кВ. Два енергоблоки ГРЕС тимчасово виведено з експлуатації.

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Були чутні вибухи в районі Новочеркаської ГРЕС / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, пожежа

У ніч на 25 березня в Росію прийшла "бавовна" - на трансформаторній підстанції Новочеркаської Державної районної електростанції сталася пожежа. Перед цим місцеві жителі повідомили про звуки польоту дронів над областю, їх було не менше десяти.

Велику електростанцію на півдні Росії, ймовірно, атакували дрони. Два енергоблоки ГРЕС тимчасово виведено з експлуатації. Через пожежу автоматично відключилися високовольтні лінії 330 кВ - Тихорецька і Ростовська.

"Місцеві жителі нарахували кілька вибухів. Наразі в роботі перебувають три енергоблоки", - пише Telegram-канал "Это Ростов".

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Губернатор Ростовської області Василь Голубєв заявив, що на трансформаторній підстанції Новочеркаської ГРЕС "сталося загоряння". Його вже ліквідовано.

"Постраждалих немає. Причини загоряння встановлюються. Через пожежу автоматично відключилися високовольтні лінії 330 кВ - Тихорецька і Ростовська. Наразі енергопостачання споживачів відновлено. З експлуатації тимчасово виведено два енергоблоки ГРЕС", - написав Голубєв у Telegram.

Тим часом російські Telegram-канали повідомляють, що, за словами місцевих жителів, станцію атакували безпілотники. Звуки двигунів, схожих на БПЛА, і вибухи пролунали близько 03:00. Їх було чутно в мікрорайоні Донського, станиці Крив'янській та Заплавській.

Дивіться відео - Вибухи та пожежа на Новочеркаській ГРЕС:

Довідка. Новочеркаська ГРЕС - теплова електрична станція в мікрорайоні Донський міста Новочеркаська Ростовської області Південного федерального округу РФ, пише Вікіпедія.

Є основним джерелом генерації електроенергії в Ростовській області, що забезпечує електроенергією найбільш промислово розвинену південно-західну частину області. Входить до складу ПАТ "ОГК-2".

У Міноборони країни-агресора РФ заявили про атаку дронів.

"Черговими засобами ППО одинадцять українських безпілотних літальних апаратів було перехоплено над територією Ростовської області", - йдеться в повідомленні.

Що таке "бавовна" Ситуація бере початок ще з кінця 2010-х років. Тоді Кремль дав вказівку російським ЗМІ будь-які вибухи (передусім ‒ газу) офіційно називати хлопками. Якщо ж журналісти порушували цей наказ, то на них чекав величезний штраф, пише Главред. Через деякий час після початку повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну на території самої РФ регулярно почали відбуватися вибухи та пожежі. Місцева влада, ймовірно, за вказівкою Кремля, не давала достовірних пояснень, а пропагандисти за старою звичкою заговорили про "хлопки". Хтось із українських користувачів соцмереж вирішив скаламбурити. Українці зіграли на омонімічності слів. Бо українською рослина "хлОпок" називається "бавовна". "Бавовна сленг" став дуже популярним Гугл-запитом.

"Бавовна" в Росії

У ніч на 23 березня в Самарській області Росії прогриміли вибухи - на Новокуйбишевському НПЗ спалахнула пожежа. За попередніми даними, завод був атакований безпілотником.

У ніч на 17 березня Служба безпеки України спільно з Силами спецоперацій та Силами безпілотних систем ЗСУ атакувала дронами Слов'янський нафтопереробний завод у Краснодарському краї Росії. Було зафіксовано велику пожежу в районі атмосферних колон, які й були основною метою.

Видання Financial Times писало про те, що США нібито закликали Україну не бити по російських нафтопереробних заводах та іншій енергетичній інфраструктурі, оскільки побоюються, що це може призвести до зростання цін на енергоресурси і ще більшої ескалації.

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк заперечує, що офіційний Вашингтон вимагає від України припинити атаки по нафтовій інфраструктурі Росії.

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