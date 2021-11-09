У Польщі українці потрапили в страшну аварію: в МЗС розповіли про загиблих

Мікроавтобус з українцями потрапив у страшну аварію у Польщі. В результаті аварії загинули дві людини, ще двоє - постраждали.

Як повідомляє видання Echo dnia, аварія сталася вранці, 9 листопада, в селі Ханьча, Свентокшиське воєводство.

Відомо, що мікроавтобус Mercedes з українськими реєстраційними номерами, за кермом якого перебував 25-річний водій, злетів з дороги в кювет і врізався в дерево.

Реклама

"В результаті пасажирів мікроавтобуса затиснуло всередині салону. Рятувальники за допомогою гідравлічного інструменту розрізали кузов і витягли їх на поверхню", - йдеться в повідомленні.

Однак, "швидка" констатувала смерть двох осіб: 25-річної жінки і 24-річного чоловіка. Вони, як повідомляють у виданні, є громадянами України.

Крім того, 25-річного водія і 35-річного пасажира мікроавтобуса госпіталізували у важкому стані.

Що кажуть у МЗС України

У Міністерстві закордонних справ підтвердили інформацію про загибель двох українців у ДТП у польському місті Ханча.

Прессекретар МЗС України Олег Ніколенко заявив, що двом постраждалим зараз надається медична допомога.

"В результаті зіткнення автомобіля загинули два громадянина. Решта двоє отримали травми, зараз вони госпіталізовані, їм надається необхідна медична допомога", - розповів Ніколенко.

За його словами, Генеральне консульство України в Кракові вже надає консульську допомогу постраждалим у ДТП українцям.

читайте такожТіла довелося вирізати: у страшній аварії в Польщі загинули молоді українці

"Українські консули взаємодіють з польською поліцією для з'ясування обставин ДТП, контролюють процес лікування постраждалих і підтримують зв'язок з їхніми родичами, готують репатріацію тіл загиблих", - додав Ніколенко.

Як повідомляв Главред, на початку жовтня в Польщі трагічно загинув заробітчанин з України. На швидкісній трасі S17 між Любліном і Варшавою 23-річний українець виконував дорожні роботи. Під час того, як чоловік малював дорожню розмітку, його збив вантажний автомобіль.

24 вересня поблизу міста Олесниця на південному заході Польщі в ДТП загинув українець. За попередньою інформацією, йому було близько 30 років. Місцеві правоохоронці розповіли, що водій втратив контроль над авто - транспортний засіб злетів з дороги, а потім перекинувся.

Читайте також: