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Трагедія в Польщі: молодий студент з України розбився на смерть, зірвавшись з висоти

26 жовтня 2021, 13:19

НП сталася в одному зі студентських гуртожитків Люблінського технологічного університету.

поліція, Польща
У Польщі поліція розслідує смерть студента з України / Policja Lubelska

У Польщі сталася трагедія - у Любліні знайшли мертвим студента з України. НП сталася в неділю, 24 жовтня.

Трагічний інцидент стався в одному зі студентських гуртожитків Люблінського технологічного університету, повідомляє Lublin112.pl.

Біля входу в один з гуртожитків був знайдений мертвим 22-річний громадянин України. Причиною смерті стало падіння з висоти.

Відзначається, що на місце події прибули поліція і рятувальники. Тіло загиблого лежало на даху над дверима при вході в гуртожиток.

Смерть молодого українця в Польщі: що кажуть у поліції

Згідно попереднього огляду тіла померлого виключено участь третіх осіб у його смерті.

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На сьогоднішній день триває прокурорське слідство, яке має встановити всі обставини трагедії.

Генеральне консульство України в Любліні поки не прокоментувало цю інформацію.

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Як повідомляв Главред, на початку жовтня в Польщі трагічно загинув заробітчанин з України. На швидкісній трасі S17 між Любліном і Варшавою 23-річний українець виконував дорожні роботи. Під час того, як чоловік малював дорожню розмітку, його збив вантажний автомобіль.

24 вересня поблизу міста Олесниця на південному заході Польщі в ДТП загинув українець. За попередньою інформацією, йому було близько 30 років. Місцеві правоохоронці розповіли, що водій втратив контроль над авто - транспортний засіб злетів з дороги, а потім перекинувся.

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