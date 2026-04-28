Продаж автомобіля закінчився нападом: у Польщі українцю завдали 14 ножових поранень

Двоє чоловіків видали себе за покупців і напали на українця з ножем. Потерпілий дивом вижив.

У Вроцлаві українця заманили під виглядом угоди та напали на нього з ножем

Коротко:

У Вроцлаві двоє чоловіків напали на 32-річного українця

Нападники видавали себе за потенційних покупців автомобіля

Українець отримав 14 ножових поранень, але зумів врятуватися

У Польщі стався напад на 32-річного українця — чоловік отримав 14 ножових поранень. Напад скоїли двоє поляків.

Інцидент стався в неділю, 26 квітня, у польському місті Вроцлав під час продажу автомобіля, пише видання inPoland. Нападники видавали себе за покупців.

Українець Дмитро виставив власний автомобіль на продаж. Незабаром двоє чоловіків виявили бажання оглянути його.

Коли вони прибули на місце й оглянули машину, то їх усе влаштовувало. Після цього українець поїхав додому, щоб взяти документи для оформлення продажу.

Дмитро розповів, що "покупці" з самого початку поводилися дивно. Вони попросили його поїхати до банкомату, щоб зняти готівку. Однак не змогли цього зробити в жодному з 15 місць, куди під’їхали. Тоді поляки запропонували поїхати до магазину Zabka, щоб зняти гроші там, однак і тут це зробити не вдалося: мовляв, занадто велика черга.

Коли українець уже почав заповнювати документ про купівлю-продаж, чоловіки напали на нього. Вони схопили ніж і почали наносити йому ножові поранення. Дмитро ледь встиг відстебнути ремінь безпеки і вискочити з автомобіля. На вулиці українець почав кричати, щоб йому допомогли. Загалом зловмисники встигли завдати українцю 14 ножових поранень.

Нападники втекли з місця інциденту, однак один із них по дорозі загубив телефон. Поранений українець підібрав його, зателефонував своїй дівчині, домовившись про зустріч на АЗС. Туди ж викликали медиків і поліцію.

Першу допомогу чоловікові надали українці. Дмитро встиг дати свідчення поліцейським, однак втратив свідомість, коли сів у карету швидкої допомоги.

Згодом правоохоронці затримали нападників. Дмитро залишився живий і перебуває під наглядом медиків. Всього йому наклали близько 50 швів.

Як писав Главред, в Ірландії вбили 31-річного українця, коли він вийшов за продуктами. Інцидент стався ввечері 16 березня 2026 року в місті Корк. Поліція затримала 40-річного чоловіка за підозрою у смертельному нападі на громадянина України.

У Сполучених Штатах Америки 14 лютого вбили 21-річну біженку з України Катерину Товмаш. Її застрелили у власному будинку в місті Васс у Північній Кароліні — у тому ж штаті, де раніше в метро вбили 23-річну українку Ірину Заруцьку.

Увечері 22 серпня 2025 року в США знайшли мертвою дівчину з України, яка приїхала до Америки в пошуках нового життя. 23-річна Ірина Заруцька стала жертвою кривавого нападу в приміському поїзді South End у Шарлотті в штаті Північна Кароліна.

У Німеччині трагічно загинула молода українка. 16-річну дівчину штовхнули під поїзд. У 2022 році родина загиблої виїхала з окупованого Росією Маріуполя і знайшла притулок у землі Тюрінгія. Слідчі вважають, що підозрюваний — 31-річний Мухаммед — навмисно зіштовхнув 16-річну Ліану з платформи прямо перед вантажним поїздом.

Про ресурс: inPoland inPoland — це нішеве польське онлайн-видання, орієнтоване насамперед на українців та інших мігрантів, які проживають у Польщі. Засноване як локальний портал для Вроцлава та Нижньої Сілезії, а з 2019 року розширилося до загальнопольського рівня. Саме видання позиціонує себе як найбільший україномовний інформаційний портал про Польщу з аудиторією близько 240 тисяч унікальних користувачів на місяць. Основна тематика: новини Польщі, міграційне законодавство, легалізація перебування, робота, соціальні виплати, освіта, побутові питання для іноземців. Публікується переважно українською та російською мовами, орієнтуючись на діаспору. Часто висвітлює місцеві події, кримінальні історії та зміни в польському законодавстві, що стосуються іноземців.

