У Польщі загинули двоє українців, ще дві біженки отримали поранення

Між громадянами України стався конфлікт на фоні ревнощів, який завершився смертельним результатом.

Поліція Польщі розслідує деталі трагедії з українцями / Фото pixabay

У Польщі у місті Бидгощ сталася бійка зі смертельними наслідками в квартирі, в якій проживали українці. Двоє чоловіків 22 і 25 років загинули, ще дві жінки отримали поранення.

Як повідомило 8 лютого видання PAP, між українцями стався конфлікт на фоні ревнощів, зокрема, побилися колишній чоловік і нинішній співмешканець 25-річної дівчини.

"За попередніми даними співробітників поліції та прокуратури, в квартирі сталася сімейна бійка. 22-річний співмешканець жінки, а також її 71-річна бабуся, влаштували бійку, внаслідок якої двоє чоловіків загинули", - йдеться у повідомленні.

Речник поліції Куявсько-Поморського воєводства Моніка Хлебич повідомила, що 25-річну жінку без свідомості та з травмами виявили на сходовій клітці. Медики оцінюють її стан здоров'я як важкий.

71-річна жінка також отримала тілесні ушкодження. У квартирі знаходилися двоє дітей - трирічна і п'ятирічна дівчинки. Вони не постраждали, з ними зараз працюють психологи.

За даними видання, українка разом з дітьми та бабусею переїхали до Польщі після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Її колишній чоловік вже проживав на території цієї держави.

Всі подробиці трагедії зараз встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, у вересні 2022 року в притулку для біженців з України в селі Клеркасл в Ірландії стався кривавий інцидент. Там виявили 8-річну українку з численними ножовими пораненнями. Її 40-річна мати лежала поруч без свідомості. Обох у критичному стані доправили до лікарні.

У польському місті Щава Малопольського воєводства трагічно загинув 6-річний хлопчик з України. Дитина випала з балкона пансіонату. Трагедія сталася 23 липня.

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