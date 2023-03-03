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У "ПМР" можуть мобілізувати до 30 тисяч: експерт розкрив тривожний сценарій

3 березня 2023, 12:49
Михайло Притула назвав мету військових зборів у Придністров'ї.
Притула
Михайло Притула оцінив військовий потенціал "ПМР" / Facebook/ Dyhovnaednist, УНІАН

Військовий потенціал проросійського Придністров'я оцінив військовий експерт, полковник запасу СБУ Михайло Притула.

"У мобілізаційній підготовці важлива не тільки наявність списків мобілізаційного резерву, а й перевірка фактичного числа. Тому що за списками може бути до 30 тисяч, а фактично не набереться і 10", - пояснив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт каже, що однією з цілей військових зборів в "ПМР" може бути інвентаризація наявного особового складу.

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"Цифра може коливатися від 5 до 30 тисяч (потенційний результат мобілізації в "ПМР", - ред.). Це - дуже великий розбіг, і, в залежності від того, скільки вони наберуть, тоді вже будуть планувати подальші дії", - не виключив він.

Полковник запасу СБУ вважає, що якщо в "ПМР" вдасться мобілізувати до 30 тисяч осіб, то це дасть можливість сформувати певний"ударний кулак".

"Якщо там буде 5 тисяч на додачу до армії "ПМР", яка там просто сиділа на московських грошах і нічого не робила, обросла сім'ями, то в разі, якщо піднімати їх і кидати в бій, вони можуть сказати: "Навіщо нам та Москва, щоб ми йшли за неї вмирати?!". Адже, врешті-решт, може так статися, що військові в тому ж Придністров'ї скажуть, що, мовляв, ми дуже вдячні, що ви нас годували багато років, але йдіть далі самі, ми приєднуємося до Молдови чи до України. І на цьому все завершиться. Такий варіант теж не можна виключати, тому що те, що Росія хитає ситуацію – це одне, але те, як воно буде по факту – зовсім інше", - додав Притула.

Нагадаємо, в РФ раніше опублікували заяву, в якій звинуватили Україну в, мовляв, "планах щодо військового вторгнення" в Придністров'я, яка вже багато років перебуває під окупацією військ РФ.

Росіяни побоювалися того, що армія України, мовляв, "зайде в Придністров'я", розгромить там війська РФ, і "візьме під контроль Російський склад з військовою технікою в Ковбасній", який вважається одним з найбільших збройових складів в Європі.

Молдова спростувала вигадки Міноборони російських окупантів і підкреслила, що потрібно вірити тільки перевіреним джерелам інформації. Відомості загарбників не відповідають дійсності.

Читайте більше:

Придністров'я Притула ПМР
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