Армія України наступає на війська РФ: у Пентагоні заявили про очевидний успіх українців на полі бою

Сили оборони України успішно б'ють війська РФ на полі бою - Остін/ УНІАН, Reuters

Збройні сили України під час контрнаступальної операції на низці напрямків добиваються очевидних успіхів. Вони ефективно використовують надані Заходом можливості для звільнення своїх територій. Західні країни проводитимуть рішучу роботу для зміцнення української армії. Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін.

Як повідомляє DefenseNews, українська армія розпочала контрнаступ на півдні. Вона використовує можливості, які були надані країнами-партнерами для того, щоб надати допомогу Києву в поверненні своїх суверенних територій.

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За його словами, сьогодні спостерігається очевидний успіх на полі бою. Західні країни рішуче підтримують українську державу у протистоянні з Росією.

"Наразі ми бачимо очевидний успіх наших спільних зусиль на полі бою. І кожен день ми бачимо рішучість союзників і партнерів по всьому світу, які допомагають Україні протистояти незаконній, імперській і невиправданій завойовницькій війні Росії. І ми повинні розвиватися разом з розвитком боротьби", - сказав глава Пентагону.

Також він додав, що війна змінюється, внаслідок чого буде змінюватися місія контактної групи. Захід зміцнюватиме Збройні сили України на тривалу перспективу.

"Ми разом працюватимемо над підготовкою українських військ у довгостроковій перспективі. Ми будемо працювати разом, щоб допомогти інтегрувати можливості України і зміцнити її спільні операції на тривалу перспективу. Ми будемо разом працювати над модернізацією наших оборонних промислових баз, щоб вони відповідали вимогам України на тривалу перспективу", - підкреслив Ллойд Остін.

Контрнаступ армії України

Збройні сили України перейшли до контрнаступу у Херсонській та Харківській областях. Проводиться витіснення ворожих військ з тимчасово зайнятих ними позицій. Звільняються населені пункти.

У Херсонській області ЗСУ деокупували Високопілля та Ольгине. Радник ОП Олексій Арестович заявив, що є й інші звільнені пункти. Але офіційних заяв щодо них наразі немає.

Триває контрнаступ ЗСУ в Харківській області. Звільнені села Байрак і Нова Гусарівка в районі Балаклії. Проходить деокупація інших пунктів.

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