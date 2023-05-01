У Парижі протестувальники підпалили поліцейських: почалися масові мітинги через закон Макрона

У західному місті Нант поліція також застосувала сльозогінний газ після закидання протестувальників снарядами.

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Мітинги у Франції / скріншот з відео

В Франція 1 травня спалахнули мітинги проти пенсійної реформи, яка вже прийнята.

Як повідомляє Reuters, влада очікує від 500 000 до 650 000 учасників на більш ніж 300 мітингах по всій країні в понеділок.

Учасники протестів палять сміттєві баки і закидають поліцію камінням і пляшками.

відео дня

На бульварі Вольтер видно клуби чорного диму, розбиті кілька автобусних зупинок і вітрин банків.

Телеканал BFM повідомляє, що поліція затримала вже 22 людини.

Поліція застосувала сльозогінний газ в Тулузі на півдні Франції, коли під час демонстрацій спалахнула напруженість, а в південно-східному місті Ліон був підпалений автомобіль.

У західному місті Нант поліція також застосувала сльозогінний газ після закидання протестувальників снарядами, повідомили кореспонденти AFP. Були розбиті вітрини магазину одягу Uniqlo.

Крім того, протестувальники спробували підпалити поліцейського.

Мітинги у Франції / скріншот

Що відомо про скандальний пенсійний закон Макрона

Очікується, що закон про пенсійну реформу, що передбачає підвищення в Франція віку виходу на пенсію з 62 до 64 років і скасування ряду спеціальних пенсійних режимів, вступить в силу восени.

Однак профспілки і деякі представники опозиції не відмовилися від боротьби і хочуть перешкодити реалізації законопроекту.

Ініціатива викликала маніфестації та страйки по всій країні.

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