У Парижі протестувальники підпалили поліцейських: почалися масові мітинги через закон Макрона

В Франція 1 травня спалахнули мітинги проти пенсійної реформи, яка вже прийнята.
Як повідомляє Reuters, влада очікує від 500 000 до 650 000 учасників на більш ніж 300 мітингах по всій країні в понеділок.
Учасники протестів палять сміттєві баки і закидають поліцію камінням і пляшками.
На бульварі Вольтер видно клуби чорного диму, розбиті кілька автобусних зупинок і вітрин банків.
Телеканал BFM повідомляє, що поліція затримала вже 22 людини.
Поліція застосувала сльозогінний газ в Тулузі на півдні Франції, коли під час демонстрацій спалахнула напруженість, а в південно-східному місті Ліон був підпалений автомобіль.
У західному місті Нант поліція також застосувала сльозогінний газ після закидання протестувальників снарядами, повідомили кореспонденти AFP. Були розбиті вітрини магазину одягу Uniqlo.
Крім того, протестувальники спробували підпалити поліцейського.
Що відомо про скандальний пенсійний закон Макрона
Очікується, що закон про пенсійну реформу, що передбачає підвищення в Франція віку виходу на пенсію з 62 до 64 років і скасування ряду спеціальних пенсійних режимів, вступить в силу восени.
Однак профспілки і деякі представники опозиції не відмовилися від боротьби і хочуть перешкодити реалізації законопроекту.
Ініціатива викликала маніфестації та страйки по всій країні.
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