Партизани підірвали заступника голови окупаційної "адміністрації" Нової Каховки: він в лікарні

Колаборант стояв біля свого автомобіля в момент, коли спрацювала вибухівка.

Партизани підірвали заступника голови окупаційної "адміністрації" Нової Каховки/ Telegram

В окупованій Новій Каховці Херсонської області партизани вчинили замах на так званого заступника глави "військової адміністрації" міста. У мережі припускають, що йдеться про Віталія Гуру.

Замах влаштував партизанський рух українців і кримських татар "Атеш". Про це повідомляється у Telegram-каналі руху.

Під час вибуху колаборант перебував біля свого автомобіля.

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"О 12:10 13.03.2023 на проспекті Перемоги біля кафе "Смачна країна" агент "Атеш" підірвав так званого заступника голови "новокаховської військової адміністрації" біля його авто… Чекаємо на підтвердження про остаточну ліквідацію. У будь-якому випадку це стане нагадування раш*стам та їхнім прислужникам, що ми не дозволимо безкарно бешкетувати на українській землі. Роботи багато, далі буде...", – йдеться у повідомленні.

Партизани наголосили, що ніхто з цивільних під час вибуху не постраждав.

Пропагандисти підтвердили інформацію про замах майже через добу. Telegram-канал Baza зазначає, що "заступника голови ВЦА" Нової Каховки намагалися підірвати. Пишуть, що вибухівка спрацювала біля авто Гури, коли він зупинився біля їдальні "Смачна країна". Зазначається, що він отримав поранення і перебуває у лікарні.

Варто зазначити, що у серпні 2022 року у ЗМІ повідомляли про нібито загибель Гури. Проте через місяць після того з’ясувалося, що це було інсценуванням ФСБ. Російські пропагандисти тоді повідомляли, нібито ФСБ таким чином "намагалася вирахувати українських диверсантів".

Раніше повідомлялося, що у Херсонській області українські партизани підірвали автомобіль, в якому перебували російські окупанти. В результаті ліквідовано двох загарбників. Як повідомляє партизанський рух "АТЕШ", удар по окупантам було завдано в Новій Каховці 10 лютого на Дніпровському проспекті.

Також раніше повідомлялося, що в захопленому окупантами Криму в результаті успішних дій українських партизан "АТЕШ" знищено двох офіцерів Росгвардії. При цьому опубліковано відео палаючого авто, в якому, ймовірно, були знищені російські окупанти.

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