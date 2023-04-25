Росгвардійці злетіли в повітря: під Олешками партизани підірвали блокпост РФ

На окупованій Херсонщині підірвано блокпост біля військового інфраструктурного об'єкту РФ.

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Підірвано блокпост Росгвардії під Олешками / ua.depositphotos.com, УНІАН

В Херсонській області в результаті успішних дій партизан підірваний блокпост російських окупантів, разом з бійцями Росгвардіі, які там перебували.

Партизани руху Атеш провели успішну операцію біля Олешок, йдеться в повідомленні Центру національного опору.

В результаті вибуху ліквідовано загін росгвардійців, які були на чергуванні, наголошується в повідомленні.

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Підкреслюється, що на окупованій Херсонщині був підірваний блокпост біля військового інфраструктурного об'єкта.

"Для підриву задіяли саморобну вибухівку. В результаті ліквідовано загін росгвардійців, які вели чергування", – уточнили в ЦНС.

Ситуація на Херсонщині

Раніше представниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк повідомила про те, що українські захисники продовжують зачищати Лівий берег Дніпра в Херсонській області від російських загарбників, знищуючи їх техніку.

Вона зазначила, що мова йде поки про контрбатарейну боротьбу. Також Гуменюк пояснила, що, зокрема, з цим пов'язані великі втрати ворога за останні кілька днів.

Нагадаємо, раніше був ліквідовано зрадника України Сергія Москаленка, який був організатором тортур у Херсонській області.

"Організатор тортур у Херсонській області Сергій Москаленко ліквідований днями на тимчасово окупованій території", — повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Нагадаємо, раніше в Генштабі ЗСУ повідомили, що окупаційна влада захоплених Росією районів Херсонської області почали втечу до Криму, побоюючись наступу Збройних сил України.

Зокрема, в Олешках і Скадовську відзначається виїзд "адміністрації" колаборантів в Бахчисарай, Сімферополь і Керч.

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