У Росії спалахнув завод: експерт повідомив, що там виробляли для ведення війни

Пожежа на важливому об'єкті РФ послабить можливості ворога.

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На заводі РФ виготовляли важливі технічні засоби / Колаж: Главред, фото: МНС Росії

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У Росії спалахнула пожежа на важливому об'єкті Росії

По стратегічних заводах та підприємствах РФ Україна буде бити не лише зі своєї території

Вночі 29 травня на території заводу Авангард, що у країні-агресорці Росії, виникла пожежа. Військовий експерт, директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих в етері Еспресо прокоментував цей інцидент.

За його словами, для України такі цілі як цей завод є цілком законними, адже вони залучені до виробництва засобів для терору та вбивств мирного населення нашої країни.

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"Завод "Авангард" є одним із підприємств, що входять до так званого військово-промислового комплексу РФ. Це одне з небагатьох підприємств держави-терористки, яке здатне виготовляти різноманітні електронні засоби. Йдеться про різні вузли та компоненти для військової техніки - як для військово-морських сил РФ, так і для ракет стратегічного призначення. Це ті технологічні елементи, виробництво яких РФ зберегла ще з часів Радянського Союзу, і намагається розширити свої можливості, зокрема шляхом придбання іноземних технологій", - наголосив Рябих.

За словами експерта, на території РФ є понад тисячу таких об'єктів, як завод у Санкт-Петербурзі і їхнє ураження не обов'язково відбуватиметься засобами, запущеними з території України, все ширше для цього залучатимуться підпільники безпосередньо на території РФ.

Удари вглиб Росії - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що Підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони уразили ПАТ "Енергія", що у місті Єлець Липецької області країни-агресорки Росії.

Напередодні також українські захисники провели серію успішних ударів по ключових підприємствах воєнно-промислового комплексу РФ. Уражено АТ "Кронштадт", заводу "Радуга", АТ "Ангстрем" та Дмитрівський хімкомбінат.

Раніше у Тульській області, що у країні-агресорці Росії виникла пожежа на хімічному підприємстві "Азот", де росіяни виробляють хімічні речовини, які можуть використовуватися у військових цілях.

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Хто такий Валерій Рябих? Валерій Рябих - директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, редактор спеціалізованого інформаційного Інтернет-порталу Defence-UA.com. Інженер-механік, магістр міжнародного права, пише DE.

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