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Ховають серед своїх: РФ хоче сформувати 5 полків із солдатів КНДР - деталі

Марія Николишин
7 листопада 2024, 09:11
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Перші військові підрозділи КНДР вже прибули до зони бойових дій.
Ховають серед своїх: РФ хоче сформувати 5 полків із солдатів КНДР - деталі
Війська КНДР в РФ / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Ключові тези:

  • РФ планує сформувати п'ять полків з солдатів КНДР
  • Це зроблено для приховування присутності військ КНДР у Росії
  • Ще 12 тис. солдатів проходять підготовку на полігонах

Країна-агресорка Росія планує сформувати щонайменше п'ять мотострілецьких полків з військовослужбовців КНДР, кожен чисельністю по 2-3 тис. солдатів. Про це повідомляє т.в.о. постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Вікторія Кувшинникова, передає Укрінформ.

"Слід зазначити, що для приховування присутності у РФ північнокорейські військові будуть інтегровані у з'єднання, укомплектовані представниками етнічних меншин з азійської частини Росії", - заявила дипломатка.

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Вона наголосила, що близько 12 тис. північнокорейських солдатів проходять підготовку на п'яти полігонах у Східному військовому окрузі Російської Федерації. Цей контингент включає щонайменше 500 офіцерів армії КНДР, а також трьох генералів Генштабу.

"Перші військові підрозділи КНДР вже прибули до зони бойових дій. Зокрема, 23 жовтня вони були виявлені в Курській області РФ. Три тисячі північнокорейських військовослужбовців були розгорнуті на російських полігонах у безпосередній близькості до району бойових дій", - додала Кувшинникова.

Ховають серед своїх: РФ хоче сформувати 5 полків із солдатів КНДР - деталі
Армія КНДР / Інфографіка: Главред

Армія КНДР - що про неї відомо

Корейська народна армія - збройні сили Корейської Народно-Демократичної Республіки.

До складу КНА входять: органи військового управління, сухопутні війська, військово-повітряні та протиповітряні сили, військово-морські сили, з 2012 року - стратегічні ракетні війська, а також з 2017 року - спеціальні тактичні війська, пише Вікіпедія.

Строкова служба в корейській народній армії триває 10 років для чоловіків і 5 років для жінок. Жінки в КНДР проходять строкову службу нарівні з чоловіками.

Участь військових КНДР у війні - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, Північна Корея отримує від країни-агресора РФ продовольство і нафту, а також допомогу в освоєнні ракетних технологій у відповідь на відправку своїх військових на війну з Україною.

Також відомо, що перше бойове зіткнення українських бійців і північнокорейських військових вже відбулося в Курській області.

Володимир Зеленський говорив, що українська розвідка зафіксувала в Курській області РФ вже 11 тисяч військових КНДР. Їх число на території регіону збільшується.

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