У Москві силовики по-звірячому розігнали форум, багато затриманих

У Росії силовики розігнали захід

У суботу, 13 березня, в Москві правоохоронці зірвали форум незалежних муніципальних депутатів. Затримали близько двох сотень учасників з'їзду, повідомляють російська служба BBC та Медуза

На початку заходу до зали увійшли десятки силовиків, які відвели близько 200 учасників форуму в автозаки.

Серед затриманих:

колишній мер Єкатеринбурга Євген Ройзман,

публіцист Володимир Кара-Мурза,

голова Ради депутатів Красносільського району Ілля Яшин

виконавчий директор Відкритої Росії Андрій Пивоваров.

Деяким затриманим викручували руки.

Російські ЗМІ зазначають, що формальними причинами затримання стали співпраця з "небажаною організацією" і "порушення встановлених санітарно-епідеміологічних вимог".

Зазначено, що Форум незалежних муніципальних депутатів ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ Об'єднані демократи планували провести в Москві в готелі Ізмайлово 13-14 березня. Організатори називали метою форуму створення сильної спільноти депутатів з усієї Росії.

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