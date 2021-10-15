У Москві з вигуками "фашисти" та "ганьба" зірвали показ фільму про Голодомор в Україні

Зрив показу фільму в Москві" ціна правди " / скріншот

У Москві на показ фільму "Ціна правди" про Голодомор в Україні увірвалися кілька десятків невідомих у медичних масках та зірвали захід. З часом на місце події приїхали правоохоронці та протримали глядачів у приміщенні кілька годин.

Увірвавшись, молоді люди почали вигукувати "Всім на підлогу", "Фашисти", "Ганьба" та "Не забудемо, не пробачимо". Стверджується, що в залі були оператори телеканалу НТВ, які знімали напад, передає "Радіо Свобода".

Зрештою організатори заходу викликали поліціянтів. До їх приїзду більшість чоловіків, які зірвали показ, зникли з місця події. Проте правоохоронці не кинулися їх наздоганяти, натомість почали допитували відвідувачів кінопоказу всю ніч. Зокрема, від них вимагали заповнити анкету та розповісти про мету відвідування заходу. Чому відвідувачів не випускали, силовики не уточнили.

Співробітники "Меморіалу" розповіли, що силовики забрали відео з камер спостереження, відеореєстратор та частину обладнання сигналізації. Адвоката всередину також не пустили.

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Довідка. "Ціна правди" – це фільм польського режисера Агнешки Голланд. У ньому розповідається історія репортера Гарета Джонса, який у 1933 році першим у західній пресі повідомив про Голодомор проти українців в СРСР. Його прем'єра відбулася у 2019 році.

Центр "Меморіал", в офісі якого проходив захід, досліджує репресії в СРСР та сучасній Росії. Міністерство юстиції Росії визнало правозахисний центр "іноземним агентом" у 2014 році.