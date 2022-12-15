'У Москві гола шафа': британський адмірал пояснив, чому РФ скоро зазнає краху у війні з Україною

Адмірал Тоні Радакін підкреслив, що Україну підтримують понад 50 союзників. Саме тому наша держава має багато сучасного озброєння.

Британський адмірал заявив, що Росія програє у війні з Україною / Фото УНІАН

Російські окупаційні війська зазнають поразки у всіх військових цілях, а тому на країну-агресорку чекає неминуча поразка. Ба більше, чим довше буде йти війна, тим гірше буде для Москви. Про це заявив глава комітету начальників штабів Великої Британії адмірал Тоні Радакін, якого цитує Financial Times.

"Росія програє, вільний світ виграє, а війна в Україні стане лише важчою для сил Москви, оскільки їм не вистачає боєприпасів... РФ зазнала поразки і зазнає поразки у всіх своїх військових цілях", - заявив Радакін.

За його словами, у РФ гостра нестача артилерійських боєприпасів, там "гола шафа". Водночас Україну підтримують понад 50 союзників. Саме тому наша держава має багато сучасного озброєння.

Британський адмірал також підкреслив, що спільна підтримка України західними партнерами дала послання іншим диктаторським режимам.

"Це принесло справжню перемогу в нашій досяжності та надіслало потужне повідомлення іншим авторитарним державам. Погана новина ж полягає в тому, що протистояння цим загрозам потребує додаткових інвестицій", - додав Радакін.

Росіяни готують повторний наступ на Київ

Нещодавно міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що незважаючи на поразки та величезну кількість військових проблем, російські окупаційні війська сподіваються повернутися до наступальних операцій на початку наступного року.

Як зазначив Кулеба, за майже 10 місяців повномасштабного вторгнення російська армія ще не повністю виснажена. Саме тому загарбники можуть відновити великий наступ проти України.

Глава МЗС наголосив, що українська влада робить все можливе, аби не допустити цього. Він також висловив переконання, що Україна досягне успіху і росіяни не зможуть просунутися вглиб нашої країни.

Про загрозу повторного наступу з боку РФ говорив також радник Офісу президента України Олексій Арестович. "Я думаю, що вони до лютого готують достатню кількість підготовлених підрозділів, укомплектованих до 100 відсотків. Вони готуються перехопити ініціативу на фронті, завдавши кілька серйозних ударів по наших військах. Чи вийде у них це - невідомо. Але плани саме такі", - сказав Арестович.

Як зазначив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, російські окупаційні війська готують близько 200 тисяч нових солдатів, які знову будуть штурмувати Київ. Головнокомандувач висловив переконання, що росіяни, як і під час Другої світової війни, десь за Уралом готують нові ресурси.

За його словами, армія РФ може відновити наступ вже в січні 2023 року, але, найімовірніше, навесні. Залужний підкреслив, що Росія розпочне великий наступ з Донбасу на сході, з півдня або навіть з Білорусі.

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