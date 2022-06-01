У Кремлі заговорили про підготовку "фінального документа" для зустрічі Зеленського з Путіним

У Росії ніколи не виключали можливості зустрічі двох лідерів, підкреслив Дмитро Пєсков.
У Кремлі прокоментували ймовірність зустрічі президентів України Володимира Зеленського та РФ Володимира Путіна.
Як підкреслив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, в Росії ніколи не виключали можливості зустрічі двох лідерів, але для цього повинна бути проведена підготовка, результатом чого буде підписання якогось документа, передає ТАРС.
"Апріорі такої зустрічі ніхто не виключає і ніколи не виключав. Але вона повинна бути підготовлена. І якщо Путін і Зеленський будуть зустрічатися, то тільки для того, щоб фіналізувати якийсь документ".
Пєсков зазначив при цьому, що "робота над документом була зупинена досить давно і з тих пір не відновлювалася".
читайте також"Кдбшне маскування": Кулеба прокоментував "готовність Росії" до переговорів з Україною
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий особисто зустрітися і поговорити з главою країни-агресора Володимиром Путіним. Але переговори повинні проходити без прокремлівських посередників і на умовах діалогу, а не ультиматумів.
"Що стосується переговорів з РФ, питання ускладнюється щодня. Я особисто так вважаю, тому що щодня деокупуються невеликі містечка. І ми бачимо сліди знущань, тортур, розстрілів. І саме тому ускладнюється момент про можливість переговорів", - сказав Зеленський в інтерв'ю італійському телеканалу Rai 1.
Інші новини:
- Ердоган подзвонив Путіну і запропонував організувати зустріч із Зеленським у Стамбулі
- Туреччина сподівається, що Путін і Зеленський сядуть за стіл переговорів вже найближчими днями
- Подоляк про зустріч Зеленського і Путіна: Росія ще не позбулася ілюзій