У Кремлі заговорили про підготовку "фінального документа" для зустрічі Зеленського з Путіним

У Кремлі оцінили ймовірність зустрічі Володимира Зеленського з Володимиром Путіним / Офіс президента, Reuters

У Кремлі прокоментували ймовірність зустрічі президентів України Володимира Зеленського та РФ Володимира Путіна.

Як підкреслив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, в Росії ніколи не виключали можливості зустрічі двох лідерів, але для цього повинна бути проведена підготовка, результатом чого буде підписання якогось документа, передає ТАРС.

"Апріорі такої зустрічі ніхто не виключає і ніколи не виключав. Але вона повинна бути підготовлена. І якщо Путін і Зеленський будуть зустрічатися, то тільки для того, щоб фіналізувати якийсь документ".

Пєсков зазначив при цьому, що "робота над документом була зупинена досить давно і з тих пір не відновлювалася".

читайте також"Кдбшне маскування": Кулеба прокоментував "готовність Росії" до переговорів з Україною

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий особисто зустрітися і поговорити з главою країни-агресора Володимиром Путіним. Але переговори повинні проходити без прокремлівських посередників і на умовах діалогу, а не ультиматумів.

"Що стосується переговорів з РФ, питання ускладнюється щодня. Я особисто так вважаю, тому що щодня деокупуються невеликі містечка. І ми бачимо сліди знущань, тортур, розстрілів. І саме тому ускладнюється момент про можливість переговорів", - сказав Зеленський в інтерв'ю італійському телеканалу Rai 1.

Інші новини: