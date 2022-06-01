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У Кремлі заговорили про підготовку "фінального документа" для зустрічі Зеленського з Путіним

1 червня 2022, 15:31

У Росії ніколи не виключали можливості зустрічі двох лідерів, підкреслив Дмитро Пєсков.

Зеленський Путін
У Кремлі оцінили ймовірність зустрічі Володимира Зеленського з Володимиром Путіним / Офіс президента, Reuters

У Кремлі прокоментували ймовірність зустрічі президентів України Володимира Зеленського та РФ Володимира Путіна.

Як підкреслив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, в Росії ніколи не виключали можливості зустрічі двох лідерів, але для цього повинна бути проведена підготовка, результатом чого буде підписання якогось документа, передає ТАРС.

"Апріорі такої зустрічі ніхто не виключає і ніколи не виключав. Але вона повинна бути підготовлена. І якщо Путін і Зеленський будуть зустрічатися, то тільки для того, щоб фіналізувати якийсь документ".

Пєсков зазначив при цьому, що "робота над документом була зупинена досить давно і з тих пір не відновлювалася".

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Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий особисто зустрітися і поговорити з главою країни-агресора Володимиром Путіним. Але переговори повинні проходити без прокремлівських посередників і на умовах діалогу, а не ультиматумів.

"Що стосується переговорів з РФ, питання ускладнюється щодня. Я особисто так вважаю, тому що щодня деокупуються невеликі містечка. І ми бачимо сліди знущань, тортур, розстрілів. І саме тому ускладнюється момент про можливість переговорів", - сказав Зеленський в інтерв'ю італійському телеканалу Rai 1.

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Володимир Зеленський Володимир Путін Дмитро Пєсков
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