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"Кордони НАТО дійдуть до передмістя Петербурга": у Зеленського потролили Путіна

14 травня 2022, 17:58

Росія остаточно набридла всьому світу, підкреслив Михайло Подоляк.

НАТО
Стало відомо про нові плани з розширення НАТО / Reuters

Загрози Москви більше нікого не цікавлять, кордони НАТО дійдуть до передмістя Санкт-Петербурга.

Про це в Twitter повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, коментуючи наміри Фінляндії та Швеції приєднатися до Північноатлантичного альянсу.

"Росія остаточно набридла всьому світу, загрози Москви більше нікого не цікавлять. Кордони НАТО дійдуть до передмістя Санкт-Петербурга...", - зазначив він.

На думку Подоляка, саме так можна перевести розмову президента Фінляндії Саулі Нііністе з російським президентом з дипломатичної мови на звичайну.

"Ласкаво просимо в нову реальність, пане Путін", - іронічно додав радник глави ОП.

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Як повідомила прес-служба президента Фінляндії, сьогодні він провів розмову з президентом РФ, під час якої заявив, що Фінляндія незабаром подасть заявку на членство в НАТО.

Вступ Швеції та Фінляндії до НАТО

Нагадаємо, перший заступник голови Росії при ООН Дмитро Полянський пригрозив Фінляндії та Швеції. Він зазначив, що ці країни можуть стати цілями для військових РФ, якщо вони будуть намагатися вступити в НАТО.

Раніше генсек альянсу Єнс Столтенберг заявив, що вступ Фінляндії до Північноатлантичного альянсу буде швидким і гладким. Він додав, що країну "тепло зустрінуть у своїх лавах". Такий крок може зміцнити не тільки Фінляндію, а й Західний військовий альянс.

Інші новини:

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НАТО Володимир Путін Михайло Подоляк
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