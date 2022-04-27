Подоляк про зустріч Зеленського та Путіна: Росія ще не позбулася ілюзій

Михайло Подоляк висловився про переговори з Росією / Офіс президента України

Переговори між Росією та Україною відбудуться тоді, коли країна-агресор буде готова сприйняти світ таким, яким він є, повідомив глава Офісу президента Михайло Подоляк під час телемарафону.

За його словами, Росія ще не позбулася ілюзій, які дають їй можливість продовжувати бойові дії в Україні. Також у окупантів є ще достатній ресурс і резерв.

"Нам ще доведеться довести їм їх право на те, щоб прийняти мир на умовах України. А коли будуть переговори - це питання не сьогодні і не завтра, це питання того, коли Росія буде готова сприйняти світ таким, яким він є", - сказав радник.

Подоляк зазначив, що для переговорів президентів Україна має підготувати юридичну та емоційну складову.

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"Тому ми маємо підготувати й юридичну складову переговорів президентів, і емоційну складову. Більш того, ми повинні очікувати, що Росія повернеться до реальної оцінки того, що відбувається в Україні. Після цього зустріч лідерів відбудеться і матимемо результат", - додав він.

Переговори Путіна з Зеленським

Напередодні, 26 квітня, Ердоган подзвонив Путіну і запропонував йому провести переговори із Зеленським у Стамбулі. Анкара акцентує увагу на важливості встановлення режиму припинення вогню, роботи гуманітарних коридорів, безпеки евакуації людей і має намір продовжувати реалізацію роботи, спрямованої на завершення війни Росії та України.

Раніше міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що його країна готова стати гарантом безпеки України. Але в той же час він зазначив, що 5-ту статтю НАТО в якості гарантії його країна не прийме.

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