"Усе по плану": Путін пофантазував, нібито "воює лише частиною своєї армії"

Путін пофантазував, нібито "воює лише частиною своєї армії"/ Reuters

Президент країни-агресорки РФ Володимир Путін вкотре заявив, нібито війна проти України "іде по плану". При цьому диктатор ще й зазначив, що цей план "не підлягає коригуванню".

За його словами, основна мета – звільнення Донбасу. Цю свою "заїжджену" риторику він повторив під час брифінгу на саміті Шанхайської організації співробітництва. Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

При цьому Путін, не дивлячись на усі провали російських окупантів на фронті, посмів заявити, нібито на Донбасі наступ не припиняється. А щодо того, чому все так повільно рухається, зазначив, що, мовляв, Росія нікуди не поспішає.

"План спецоперації коригуванню не підлягає, по ходу приймаються оперативні рішення. Основна мета – звільнення Донбасу, наступальна операція там не припиняється, але ми не поспішаємо", – заявив російський диктатор.

При цьому він ще й озвучив свої рожеві мрії про те, що нібито РФ воює не всією армією, а лише контрактною частиною.

Раніше повідомлялося, що Путін уже почав скиглити на міжнародному рівні про те, що Україна відмовляється від переговорів і хоче поставити крапку у війні на полі бою. Російський диктатор різко змінив свою риторику щодо війни – замість "спеціальної військової операції" раптом почав казати "конфлікт".

Нагадаємо, за словами російського політолога Андрія Піонтковського, у Кремлі готують відсторонення від влади президента Росії Володимира Путіна. Ймовірно, оголосять про його хворобу і тимчасове припинення виконання обов'язків. Влада опиниться в руках Радбезу РФ, який за деякий час заявить про помилки Путіна щодо України. План вже опрацьовується.

Читайте також: