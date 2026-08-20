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У Кремлі зробили нову заяву про мир та звинуватили Київ - що відомо

Марія Николишин
20 серпня 2026, 16:12
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У Кремлі заявили, спецпредставники президента США нібито залишаються "бажаними співрозмовниками" для російської сторони.
У Кремлі зробили нову заяву про мир та звинуватили Київ - що відомо
У Кремлі зробили нову заяву про мирні переговори / колаж: Главред, фото: Офіс президента, kremlin.ru

Коротко:

  • У Кремлі не бачать підстав для оптимізму щодо миру
  • Пєсков звинуватив Київ у відсутності прогресу
  • Візит Віткоффа та Кушнера до РФ поки не запланований

У Кремлі заявили, що поки що не бачать підстав для оптимізму у питанні мирного врегулювання війни проти України. Про це повідомив речник Кремля Дмитро Пєсков російським пропагандистським ЗМІ.

За його словами, причиною відсутності прогресу нібито є "позиція Києва".

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Окремо Пєсков торкнувся можливого візиту спецпредставника президента США Стіва Віткоффа та зятя американського президента Джареда Кушнера до Росії.

"Точних дат візиту Віткоффа та Кушнера до РФ поки що не заплановано", - сказав він.

Втім, речник Кремля додав, що обидва посланці нібито залишаються "бажаними співрозмовниками" для російської сторони й особисто для російського диктатора Володимира Путіна.

Джаред Кушнер
Джаред Кушнер / Інфографіка: Главред

Чому Кремль відмовляється від переговорів

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) говорили, що незважаючи на постійні зусилля України щодо переговорів, російська сторона не бажає погоджуватися на припинення вогню з "заморозкою" нинішньої лінії фронту.

На їхню думку, відхилення Кремлем усіх українських пропозицій щодо припинення вогню та миру свідчить про постійне небажання Росії припинити війну в Україні на будь-яких умовах, які не відповідають максималістським вимогам Росії.

"Кремль, схоже, подвоює рішучу відмову від концепції переговорів, щоб об'єднати російську громадськість навколо провоєнної платформи напередодні виборів до Державної Думи 18-20 вересня 2026 року", - вважають аналітики.

Війна - останні новини

Як повідомляв Главред, раніше помічник російського диктатора Володимира Путіна Юрій Ушаков сказав, що Кремль виключає сценарій заморожування бойових дій по нинішній лінії зіткнення.

Заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони, генерал-майор Вадим Скібіцький вважає, що Росія не має наміру зупиняти війну в Україні до кінця 2026 року.

Політолог, експерт з питань Центральної та Східної Європи Іван Преображенський казав, що диктатор Володимир Путін, найімовірніше, продовжить війну проти України, попри проблеми в економіці РФ, ситуацію на фронті та удари українських військових по території Росії.

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Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

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