У Кремлі назвали одну з головних цілей війни в Україні

Пєсков / Reuters

Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що одна з головних цілей війни в Україні - це " порятунок "так званих" ЛНР " та " ДНР", а також їхнього "відновлення" в межах 2014 року. При цьому представник Кремля назвав російську агресію "військовою спецоперацією".

"Одна з головних цілей операції - це "порятунок" цих "республік" і відновлення їх державності в межах 14-го року, тобто у тих кордонах, які зафіксовані в "конституції" і Луганської та Донецької "народних республік", - сказав Пєсков в інтерв'ю телеканалу Білорусь 1.

Представник Кремля додав, що "демілітаризація " України триває повним ходом. За його словами, це теж одна з цілей війни, розв'язаної Росією проти сусідньої країни.

Раніше російські ЗМІ з посиланням на джерела, близькі до Адміністрації президента Росії і до Уряду РФ, повідомляли, що Путін усвідомлює близький провал у війні і шукає "нову ідеологію для РФ". У Кремлі розуміють, що не захоплять Київ, тому шукають спосіб пояснити своїм громадянам "перемир'я" з Україною і те, чому росіянам доведеться жити під санкціями.

Також раніше український волонтер і військовий ЗСУ Юрій Касьянов зазначав, що після невдалих наступів на українські землі Путіну довелося "затягнути пояс" і звузити свій величезний список вимог. Якщо спочатку в Кремлі був розгорнутий список цілей, яких вони хотіли досягти в ході війни проти України, то тепер "апетити" Путіна знизилися.

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