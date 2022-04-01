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"Зраднику зріжуть голову": у Зеленського розповіли про паніку в Кремлі

1 квітня 2022, 23:54

Олексій Арестович назвав єдиний варіант для Володимира Путіна.

Арестович
Олексій Арестович / УНІАН

Для виправдання провалу російської агресії проти України у Кремлі призначать відповідального, якого звинуватять у зраді.

Як заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович, це залишається єдиним можливим варіантом для Володимира Путіна в ситуації військової поразки в Україні.

"А якщо перемоги не буде, то в Росії тільки одне пояснення – зрада. І когось призначать зрадником. Тобто Путіну, щоб вийти переможцем, якщо не в Україні, то у внутрішній змові, який був проти Росії, і треба знайти змовника, зрізати йому голову, стати переможцем, а потім мудро укласти мир, який врятує Європу. По суті, це єдиний варіант зараз для Путіна. Навіть якщо він матиме успіх, все одно загальний варіант тільки такий", – розповів Арестович.

Він додав, що окупанти РФ маючи стратегічне завдання – не виконали жодного оперативного. В ході боїв вони не розбили жодне з'єднання, жодну українську бригаду.

Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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Олексій Арестович війна Росії та України
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