Оточення Путіна домовлятиметься про капітуляцію за його спиною – ексміністр/ Reuters, Главред

Оточення російського диктатора Володимира Путіна розуміє, що він штовхає РФ до катастрофи. Тому наближені до президента Росії особи вже незабаром можуть почати домовлятися із Заходом про капітуляцію за його спиною.

Таким чином вони спробують зберегти свої гроші та примиритися із західними країнами. Таку думку висловив ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко на Youtube-каналі ТСН.

За словами Огризка, "вєлікій русскій народ" звик жити у рабстві і коритися царю-батюшці. Але лише до тих пір, поки цей цар-батюшка демонструє успіхи. Як тільки він починає програвати, підтримка народу падає.

Він наголосив, що інтрига полягатиме у тому, як швидко ця група наближених до Путіна осіб почне відповідні перемовини.

"Якою вона (капітуляція – ред.) буде – питання. Але я думаю, це зараз найоб'єктивніший можливий хід подій. Його (Володимира Путіна – ред.) просто будуть усувати, продавати, здавати для того, щоб для панівної групи людей, які мають гроші і хочуть жити по-західному... зберегти свої можливості й статки, можливість жити і процвітати на Заході. Думаю, зараз власне йдеться про це", – зазначає Огризко.

На його думку, така капітуляція РФ може передбачати виведення російських військ з України, вихід з Молдови, Грузії і Сирії, а також "припинення тих речей, які Росія робить в Африці та в інших країнах".

Наступ ЗСУ на Харківщині

Раніше повідомлялося, що після звільнення Куп'янська та Ізюма війська РФ вже не зможуть проводити успішні операції. Про це заявив колишній голова Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії України Микола Маломуж. Куп'янськ був для РФ важливою логістичною точкою – він був потрібен окупантам як для утримання своїх позицій, так і для розвитку подальшого наступу.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що невдача російських окупантів в Харківської області в результаті контрнаступу ЗСУ змусила Кремль визнати свою поразку. Москва вперше відкрито визнала поразку з початку вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Нагадаємо, на Заході визнали, що контрнаступ ЗСУ на Харківщині став однією з найвеличніших контратак у сучасній історії. У той же час для країни-агресорки Росії цей провал став найбільшою поразкою з часів Другої світової війни.

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