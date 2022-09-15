УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Оточення Путіна домовлятиметься про капітуляцію за його спиною – ексміністр

15 вересня 2022, 15:40

У Кремлі не захочуть підтримувати Путіна і далі. Щоб зберегти свої гроші й примиритися із Заходом, вони готові усунути російського диктатора.

Оточення Путіна домовлятиметься про капітуляцію за його спиною – ексміністр
Оточення Путіна домовлятиметься про капітуляцію за його спиною – ексміністр/ Reuters, Главред

Оточення російського диктатора Володимира Путіна розуміє, що він штовхає РФ до катастрофи. Тому наближені до президента Росії особи вже незабаром можуть почати домовлятися із Заходом про капітуляцію за його спиною.

Таким чином вони спробують зберегти свої гроші та примиритися із західними країнами. Таку думку висловив ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко на Youtube-каналі ТСН.

За словами Огризка, "вєлікій русскій народ" звик жити у рабстві і коритися царю-батюшці. Але лише до тих пір, поки цей цар-батюшка демонструє успіхи. Як тільки він починає програвати, підтримка народу падає.

Він наголосив, що інтрига полягатиме у тому, як швидко ця група наближених до Путіна осіб почне відповідні перемовини.

"Якою вона (капітуляція – ред.) буде – питання. Але я думаю, це зараз найоб'єктивніший можливий хід подій. Його (Володимира Путіна – ред.) просто будуть усувати, продавати, здавати для того, щоб для панівної групи людей, які мають гроші і хочуть жити по-західному... зберегти свої можливості й статки, можливість жити і процвітати на Заході. Думаю, зараз власне йдеться про це", – зазначає Огризко.

На його думку, така капітуляція РФ може передбачати виведення російських військ з України, вихід з Молдови, Грузії і Сирії, а також "припинення тих речей, які Росія робить в Африці та в інших країнах".

Наступ ЗСУ на Харківщині

Раніше повідомлялося, що після звільнення Куп'янська та Ізюма війська РФ вже не зможуть проводити успішні операції. Про це заявив колишній голова Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії України Микола Маломуж. Куп'янськ був для РФ важливою логістичною точкою – він був потрібен окупантам як для утримання своїх позицій, так і для розвитку подальшого наступу.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що невдача російських окупантів в Харківської області в результаті контрнаступу ЗСУ змусила Кремль визнати свою поразку. Москва вперше відкрито визнала поразку з початку вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Нагадаємо, на Заході визнали, що контрнаступ ЗСУ на Харківщині став однією з найвеличніших контратак у сучасній історії. У той же час для країни-агресорки Росії цей провал став найбільшою поразкою з часів Другої світової війни.

Читайте також:

новини Росії війна в Україні Володимир Путін вторгнення Росії
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

16:43

Німеччина дасть Україні 50 броньованих машин Dingo і 2 РСЗВ Mars II

16:37

Наполягла молода дружина: Петросян зробив 2-річному сину божевільний подарунок

16:30

Прикмети на 16 вересня: які 2 речі потрібно зробити, щоб удачу залучити на всю осіньВідео

16:19

Усе згоріло: ЗСУ знищили базу росіян у Новій КаховціФотоВідео

16:16

​Європарламент схвалив виділення Україні 5 млрд євро допомоги: на що витратить грошіВідео

Реклама
15:59

Окупанти тиждень утримували в підвалі п'ятьох дітей на ХарківщиніВідео

15:54

"Батьківщина кине": у Зеленського висміяли невизнання росіянами своїх паспортів для жителів ОРДЛОВідео

15:48

"На роль сексі-діви немає тягну": облізла Тодоренко показала, як зазвичай виглядає

15:40

Оточення Путіна домовлятиметься про капітуляцію за його спиною – ексміністрВідео

15:35

Найсмачніша закуска, яка розлітається зі столу: швидкий рецептВідео

15:24

Критик Сосєдов публічно постидав Повалій: "Та немає нічого соромнішого!"

15:19

"Вони стануть стороною конфлікту": Захарова закотила істерику через військову допомогу США УкраїніВідео

15:11

Олег Крот розповів, як можна захистити українську критичну інфраструктуру

15:04

ЗСУ ліквідували замкомандира групи спецназу ГРУ Росії КулагінаВідео

15:02

"У трусах їх у полон і брали": Дмитро Комаров розповів історію про окупантів на ХарківщиніВідео

15:01

Окупанти рахують втрати: у Мелітополі прогриміли потужні вибухиВідео

14:37

Потап заговорив: де був до повернення в Україну, що з його обличчям та чи буде співати російськоюВідео

14:33

"Хто ця роздута жінка?": як виглядає Корольва в звичайному житті

14:24

Окупанти масово здаватимуться: на Заході визнали контрнаступ ЗСУ на Харківщині найбільшою поразкою РФВідео

14:20

Повітря над Києвом борознять безліч НЛО: астрономи зробили заяву

Реклама
13:59

Вибух і стовп диму: РФ завдала нового ракетного удару по Кривому Рогу, є руйнуванняВідео

13:47

"Україна змушена тримати війська на північних рубежах": генерал оцінив ризик повторного наступу на КиївВідео

13:39

Кривий Ріг затопило через ракетний удар РФ: у мережі показали наслідкиФотоВідео

13:32

Абсолютна більшість українців не хочуть віддати території заради припинення війни – опитуванняВідео

13:08

Сіли на пляшку і склянку: російське керівництво повально пиячить через війну в Україні - ЗМІ

13:00

Гороскоп на завтра 16 вересня 2022: Близнюкам - гроші, Терезам - доленосна зустріч, Рибам - заздрістьВідео

12:50

Лишилася одна зенітна установка з восьми: в РФ проговорилися, як "планово" тікали з ХарківщиниВідео

12:48

Місячний посівний календар на жовтень 2022: що і коли садити

12:46

Путін вирішив оголосити у РФ часткову мобілізацію: ЗМІ назвали датуВідео

12:24

Колишня дружина Віталія Кличка без бюстгальтера покрасувалася в легкому сарафані

12:16

Пушилін причетний до вбивства захарченка і співпрацював із Україною - ЗМІ

11:59

"Хтось за "довгим столом" ще не зрозумів": в ОП потролили Путіна після звільнення ІзюмаВідео

11:49

Звільнення Криму: ексзаступник голови Генштабу назвав головні умовиВідео

11:43

Залишився тільки Лукашенко, який рубає дроваПогляд

11:38

Путініст Кіркоров зізнався в смертному гріху: "Я борюся з цим все життя!"

11:08

Потап повернувся в Україну і розповів, що у нього сталося з обличчямВідео

10:45

Шойгу виженуть з посади за поразку у війні: у США назвали нового фаворита ПутінаВідео

10:44

США передадуть Україні ЗРК NASAMS вже цього року - генерал РоманенкоВідео

10:30

Волосся перестане випадати через тиждень: секретний рецепт дієвої маски від японокВідео

10:08

Німецька зброя відіграла вирішальну роль у успіхах української армії - ШольцВідео

Реклама
09:56

Ракети ATACMS і танки: у США зробили гучну заяву щодо нової зброї для ЗСУВідео

09:48

Підполковником був тиждень: ЗСУ ліквідували російського командира батальйонуВідео

09:37

ДТП із Зеленським: опубліковані кадри з місця подіїВідео

09:35

Генерал ЗСУ пояснив, чому Кримський міст знищити набагато складніше, ніж АнтонівськийВідео

09:20

Завалюють коханих подарунками та виконують всі забаганки: 4 імені чоловіків-підкаблучниківВідео

09:15

Дмитро Комаров показав смертельні "сюрпризи" окупантів на Харківщині

09:00

Відступ Росії не зупинить війну, за 2-3 роки все може повторитись – КузанВідео

08:59

Руйнування переправ ЗСУ: у США розкрили мету російського удару по дамбі в Кривому РозіВідео

08:56

Підвищення зарплати-"мінімалки": як зміняться виплати, податки і штрафи з жовтняВідео

08:23

У російській глибинці вибухнула ракета, яку росіяни запустили по Україні

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Гороскоп
Молодик у вересніГороскоп на жовтеньГороскоп на тижденьГороскоп на завтраГороскоп таро
Персони
Олег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк Фейгін
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода на жовтеньПогода осіньМагнітна буря
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Свята
Вихідні у вересніКалендар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості страви
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіски
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти