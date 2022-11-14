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Генасамблея ООН зобов'язала РФ виплатити Україні репарації

14 листопада 2022, 20:48

Резолюцію підтримали 94 країни, 73 утрималися, 14 країн висловилися проти.

Генасамблея ООН
ООН зобов'язала РФ виплатити Україні репарації / Фото прес-служби ОП

Російська Федерація повинна виплатити Україні репарації за збитки, які були завдані під час повномасштабної війни, яку розв'язав російський диктатор Володимир Путін. Таке рішення прийняла Генеральна Асамблея ООН, повідомляє Європейська правда.

"Російська Федерація повинна бути притягнута до відповідальності за будь-які порушення міжнародного права в Україні або проти України, включаючи її агресію в порушення Статуту Організації Об'єднаних Націй, а також будь-які порушення міжнародного гуманітарного права і міжнародного права прав людини, і що вона повинна нести правові наслідки всіх своїх міжнародно-протиправних діянь, включаючи відшкодування шкоди, зокрема будь-якої шкоди, заподіяної такими діями", - йдеться в тексті резолюції.

Також в ООН закликали створити міжнародний механізм для відшкодування всіх збитків, який буде включати в себе створення такого "реєстру збитків". У ньому будуть реєструватися всі докази збитків, нанесеного фізичним, юридичним особам, а також державі.

Резолюцію підтримали 94 країни, 73 утрималися, 14 країн висловилися проти.

Хто проголосував проти:

  • Багами,
  • Білорусь,
  • Китай,
  • Куба,
  • КНДР,
  • Еритрея,
  • Ефіопія,
  • Іран,
  • Малі,
  • Нікарагуа,
  • Росія,
  • Сирія,
  • Центрально-Африканська Республіка,
  • Зімбабве.
резолюція про репарації
ООН зобов'язала РФ виплатити Україні репарації / скріншот

Реакція України

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак відреагував на прийняття такої важливої резолюції.

"За всі свої злочини Росія заплатить у всіх сенсах - включаючи репарації. Відтепер це воля ООН. Все Буде Україна. Дотиснемо, роздавимо, переможемо", - написав Єрмак.

резолюція про репарації
ООН зобов'язала РФ виплатити Україні репарації / скріншот

Нагадаємо, раніше відомий астролог і автор каналу Irina Astrology Horoscope говорила, що в листопаді і грудні 2022 року ситуація кардинально зміниться - Україна може повернути Крим і Донбас, почнуться виплати репарацій.

"І з цього часу ми будемо ставати на рейки: відбудовувати, піднімати економіку. Особливо хорошим для України буде літо 2023-го. Україна буде прийнята в ЄС і, можливо, її навіть приймуть в НАТО, попри можливі підписані домовленості. Ми будемо символом свободи в усьому світі. Тому що Україна за це боролася", - говорила астролог.

До того президент України Володимир Зеленський під час свого відеозвернення закликав жителів Росії вчити слово "репарація" і "контрибуція".

"Ми відновимо кожен будинок, кожну вулицю, кожне місто. І говоримо Росії: вчіть слова "репарації" і "контрибуції". Ви відшкодуєте все, що зробили проти України. В повному обсязі. А тих, хто загинув - ми не забудемо", - сказав він.

Інші новини:

війна в Україні репарації Генасамблея ООН вторгнення Росії
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