'Будинок ходуном ходить': у Києві під час масової атаки РФ стався землетрус

Сьогодні вночі, 28 травня, Київ і область зазнала найбільшу потужну атаку Росії з початку масштабного вторгнення. Окупанти випустили понад 50 "Шахедів".
При цьому жителі Києва та Київської області могли відчувати крім потужних вибухів дивні вібрації.
Багато користувачів Мережі припустили, що в Україні стався землетрус.
В цей час звучали сирени повітряної тривоги, А у людей в будинках хиталися люстри.
Що сталося насправді, влада поки не повідомляє.
Зараз головний центр спеціального контролю, що здійснює сейсмічний моніторинг України, не повідомляв про землетруси в зазначених регіонах.
При цьому, моніторингові сайти землетрусів заявляють, що в Київській області було зафіксовано землетрус, шкалою 3.4 бала.
Що говорить влада Києва про землетрус 28 травня
Як заявив представник КДВА Михайло Шаманов в ефірі національного телемарафону, поки влада не може підтвердити або спростувати інформацію про землетрус.
За його словами, дані про землетрус повинні надати відповідні служби.
Землетрус в Україні 26 травня
Зазначимо, 26 травня о 21:38:49 у Полтавській області було зафіксовано землетрус магнітудою 3,5 балів по школі Ріхтера.
Воно сталося ввечері в п'ятницю за 20 кілометром на захід від облцентру. Перед цим сейсмологи класифікували за параметрами як 2,7 балів.
За уточненою інформацією, епіцентр землетрусу знаходиться в Решитилівському районі на глибині 7 км.
Дивіться відео про те, які наслідки спричинив землетрус у Туреччині та Сирії:
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