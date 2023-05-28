'Будинок ходуном ходить': у Києві під час масової атаки РФ стався землетрус

Підземні поштовхи могли відчувати жителі Києва та області, повідомляють моніторингові сайти.

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Землетрус в Україні / Колаж Главред, фото pixabay

Сьогодні вночі, 28 травня, Київ і область зазнала найбільшу потужну атаку Росії з початку масштабного вторгнення. Окупанти випустили понад 50 "Шахедів".

При цьому жителі Києва та Київської області могли відчувати крім потужних вибухів дивні вібрації.

Багато користувачів Мережі припустили, що в Україні стався землетрус.

В цей час звучали сирени повітряної тривоги, А у людей в будинках хиталися люстри.

Землетрус у Києві / скріншот





Що сталося насправді, влада поки не повідомляє.

Зараз головний центр спеціального контролю, що здійснює сейсмічний моніторинг України, не повідомляв про землетруси в зазначених регіонах.

Землетрус у Києві / скріншот

При цьому, моніторингові сайти землетрусів заявляють, що в Київській області було зафіксовано землетрус, шкалою 3.4 бала.

Землетрус у Києві / скріншот

Що говорить влада Києва про землетрус 28 травня

Як заявив представник КДВА Михайло Шаманов в ефірі національного телемарафону, поки влада не може підтвердити або спростувати інформацію про землетрус.

За його словами, дані про землетрус повинні надати відповідні служби.

Землетрус в Україні 26 травня

Зазначимо, 26 травня о 21:38:49 у Полтавській області було зафіксовано землетрус магнітудою 3,5 балів по школі Ріхтера.

Воно сталося ввечері в п'ятницю за 20 кілометром на захід від облцентру. Перед цим сейсмологи класифікували за параметрами як 2,7 балів.

За уточненою інформацією, епіцентр землетрусу знаходиться в Решитилівському районі на глибині 7 км.

Землетрус / gcsk.gov.ua

Дивіться відео про те, які наслідки спричинив землетрус у Туреччині та Сирії:

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