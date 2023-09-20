У Карабасі вбили російських "миротворців" – Міноборони РФ

У населеному пункті Джанатяг Мардакертського району Карабаху вбили російських "миротворців". Автомобіль "спостерігачів" обстріляли зі стрілецької зброї. Представники слідчих органів РФ і Азербайджану працюють на місці події. Про це повідомили в Міністерстві оборони агресора Росії.
В Міноборони окупантів заявили, що 20 вересня під час повернення "миротворців" із одного зі спостережних постів, в районі населеного пункту Джанатяг по них був відкритий вогонь зі стрілецької зброї. Вони загинули.
"20 вересня під час повернення із спостережного поста російського миротворчого контингенту в районі населеного пункту Джанятаг автомобіль з російськими військовослужбовцями обстріляли зі стрілецької зброї. В результаті обстрілу російські військовослужбовці, які перебували в автомобілі, загинули", - сказали у військовому відомстві.
Також у відомстві загарбників додали, що на місці інциденту працюють представники слідчих органів Росії та Азербайджану.
"Для з'ясування всіх обставин події на місці працюють російські та азербайджанські представники слідчих органів", - підкреслюється в повідомленні.
Війна Азербайджану та Вірменії в Карабасі
Азербайджан 19 вересня оголосив про початок "антитерористичних заходів локального характеру" в Карабасі. Азербайджанська армія завдавала ударів по позиціях вірменських військ і підконтрольних Єревану військових формувань так званої "Нагірно-карабаської республіки".
20 вересня Міністерство оборони Азербайджану опублікувало заяву, згідно з якою Вірменія і сепаратисти "НКР" підписали капітуляцію. Домовленості передбачають повне виведення всіх Вірменських військ з Карабаху.
"Розташовані в Карабаському районі Азербайджанської Республіки формування збройних сил Вірменії і незаконні вірменські збройні формування складають зброю, залишають бойові позиції і військові пости і повністю роззброюються. Підрозділи Збройних сил Вірменії залишають територію Азербайджану, незаконні вірменські збройні формування розформовуються. Паралельно здається все озброєння і важка техніка. Реалізація вищевказаних процесів забезпечується в координації з російським миротворчим контингентом", - підкреслили у військовому відомстві.
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