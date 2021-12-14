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Під Дніпром у лісосмузі знайшли тіло вбитого військового

14 грудня 2021, 18:56

Військовослужбовець служив у військовій частині, яка дислокується в цьому районі.

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Село Вільне / Дніпро Вечірній

Під Дніпром знайшли тіло вбитого військового з ознаками насильницької смерті.

Як повідомляє пресслужба 93-й ОМБр Холодний Яр, поліція тіло виявила в лісосмузі недалеко від автодороги Губиниха-вільне в районі села Вільне Новомосковського району.

Повідомляється, що військовослужбовець Л. служив у військовій частині А1302, яка дислокується в цьому районі.

"В результаті огляду місця події слідчо-оперативна група встановила, що смерть військовослужбовця настала в результаті заподіяння йому тяжкого тілесного ушкодження", - йдеться в публікації.

Правоохоронці вже встановили та затримали підозрюваних. Згідно з попередньою інформацією - це військовослужбовці цієї ж в/ч.

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"За фактом смерті військовослужбовця Л. наказом командира військової частини А1302 призначено службове розслідування", - розповіли в ОМБр.

Зазначається, що командування в/ч по даній трагічній НП готове сприяти "всебічному і неупередженому досудовому розслідуванню" для встановлення повної картини обставин і подій.

За результатами розслідування буде надана додаткова інформація, додали в окремій мехбригаді.

читайте такожУ Рівненській області невідомий жорстоко вбив чоловіка разом з його собакою

Як повідомляв Главред, 20 липня в Луцьку Волинської області сталося жорстоке подвійне вбивство. 62-річний Василь Пилип'юк убив доньку та колишню дружину. Тіло дівчини знайшли в коридорі. Ймовірно, вона намагалася втекти. Її мати в момент нападу спала.

Місяць тому набув чинності вирок суду щодо чоловіка через домашнє насильство. Якби його не просто оштрафували, а відправили до в'язниці, то життя двох людей можна було б врятувати.

Раніше в невеликому містечку Теребовля в Тернопільській області 19 червня сталася трагедія. Чоловік вбив свою 28-річну дружину, а потім наклав на себе руки. Сиротою залишилася трирічна дочка пари.

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